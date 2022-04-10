Will Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan yeni açıklama

10 Nisan 2022 Pazar, 12:49

ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in komedyen Chris Rock'a tokat atması hala dünya gündemindeki yerini koruyor. İddiaya göre Chris Rock, son olarak 8 Nisan Cuma gecesi çıktığı stand-up gösterisi sırasında 2022 Oscar Ödülleri'nde Will Smith'le arasında geçen olaya değindi.

Aynı gün içinde Akademi, Smith'i 10 yıl süreyle tüm etkinliklerine katılmaktan menedileceğini duyurmuştu.

Kaliforniya merkezli Desert Sun gazetesi, komedyenin Fantasy Springs'teki gösterisinden şu sözleri alıntıladı:

"Ben iyiyim, koskoca bir şovum var ve paramı alana kadar [Will Smith olayı] hakkında konuşmayacağım."

Daha sonra da Rock, "Hayat güzel. İşitme duyumu geri kazandım" diyerek espri yaptı.

Haber kuruluşuna göre katılımcıların Rock'ın gösterisi için binaya cep telefonu getirmesi yasaktı ve tüm mobil cihazlar için kilitli kılıflar verildi. Oyuncu daha önce geçen haftaki stand-up gösterisi sırasında da şok edici Oscar olayından bahsetmiş, seyircilere yaşananları "hâlâ algılamaya çalıştığını" söylemişti.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelmişti.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.