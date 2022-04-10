Will Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan yeni açıklama
Aktör Will Smith'in 64. Oscar Ödülleri töreninde tokat attığı komedyen Chris Rock, olaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Rock, 8 Nisan Cuma gecesi çıktığı stand-up gösterisi sırasında 2022 Oscar Ödülleri'nde Will Smith'le arasında geçen olaya değindi.
ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in komedyen Chris Rock'a tokat atması hala dünya gündemindeki yerini koruyor. İddiaya göre Chris Rock, son olarak 8 Nisan Cuma gecesi çıktığı stand-up gösterisi sırasında 2022 Oscar Ödülleri'nde Will Smith'le arasında geçen olaya değindi.
Aynı gün içinde Akademi, Smith'i 10 yıl süreyle tüm
etkinliklerine katılmaktan menedileceğini duyurmuştu.
Kaliforniya merkezli Desert Sun gazetesi, komedyenin Fantasy
Springs'teki gösterisinden şu sözleri alıntıladı:
"Ben iyiyim, koskoca bir şovum var ve paramı alana kadar
[Will Smith olayı] hakkında konuşmayacağım."
Daha sonra da Rock, "Hayat güzel. İşitme duyumu geri
kazandım" diyerek espri yaptı.
Haber kuruluşuna göre katılımcıların Rock'ın gösterisi için binaya cep telefonu getirmesi yasaktı ve tüm mobil cihazlar için kilitli kılıflar verildi. Oyuncu daha önce geçen haftaki stand-up gösterisi sırasında da şok edici Oscar olayından bahsetmiş, seyircilere yaşananları "hâlâ algılamaya çalıştığını" söylemişti.
NE OLMUŞTU?
ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda
düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un
yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı
tokatla gündeme gelmişti.
Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar
Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a
sahneye çıkıp tokat atmıştı.
"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"
Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar
yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve
"Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir
biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi'
filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri
canlandırıyordu.
Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat
atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena
tokatladı" demişti.
Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.
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