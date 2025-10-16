Christopher Nolan'dan Dwayne Johnson'a övgü yağmuru

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla tanınan, “Oppenheimer” ile Oscar kazanan yönetmen Christopher Nolan, yeni proje The Smashing Machine’de başrolü üstlenen Dwayne Johnson hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yönetmenler Birliği’nin podcast’i The Director’s Cuta katılan Nolan, filmin yönetmeni Benny Safdie ile yaptığı söyleşide Johnson’ın performansını “yürek parçalayıcı” olarak nitelendirdi. Ünlü yönetmen,

“Bence inanılmaz bir performans. Sadece bu yıl değil, diğer yıllarda da daha iyisini göreceğinizi sanmıyorum,” ifadeleriyle Johnson’a övgü yağdırdı.

The Smashing Machine, eski MMA dövüşçüsü Mark Kerr’in inişli çıkışlı hayatını ve bağımlılıkla mücadelesini konu alıyor. Benny Safdie imzalı yapımda Dwayne Johnson, Emily Blunt ve Bas Rutten rol alıyor.

Film, Johnson’ın kariyerindeki en dramatik ve iddialı performanslardan biri olarak şimdiden dikkat çekiyor.