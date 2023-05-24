Çiçekçiler bu sırrı asla paylaşmıyor... Bitkilerin coşmasını sağlıyor.. Dibine dökün!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 00:47

Güncelleme: 24.05.2023 - 00:47

Çiçekler, genellikle belirli bir çevresel uyaranın etkisiyle açılır. Bu uyaranlar, ışık, sıcaklık, nem, toprak pH'sı ve hormonlar gibi faktörler olabilir. Bazı bitkiler, sadece belirli bir ışık miktarında veya belirli bir sıcaklık aralığında çiçek açabilirler. Ayrıca, bazı bitkilerin çiçek açması için belirli bir süre soğukta tutulmaları gerekebilir. Bununla birlikte, bazı bitkilerin çiçek açmamasının nedeni, yetersiz bakım veya hastalık gibi içsel faktörlere de bağlı olabilir. Bitkilerin çiçek açmaması durumunda, bitkinin ihtiyacı olan uyaranın sağlanması veya diğer bakım önlemlerinin alınması gerekmektedir.

BİTKİLERİN AÇMASINI VE COŞMASINI SAĞLAYAN TÜYOLAR

Artı Gerçek'te aktarılanlara göre; Bitkilerin dibine su dökmek, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Ancak, bitkilere fazla su vermek de zararlı olabilir. Bitkilerin coşması için doğru miktarda su vermek önemlidir.

Bitkilerin coşması için aşağıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz:

1. Düzenli olarak sulayın: Bitkilerin düzenli olarak sulanması, sağlıklı bir büyüme için önemlidir. Bitkilerin sulanması, toprağın nemli kalmasını sağlar ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin topraktan alınmasına yardımcı olur.

2. Toprağı kontrol edin: Bitkilerin coşması için toprağın nemli kalması gerekmektedir. Ancak, fazla su bitkilerin köklerine zarar verebilir. Toprağı kontrol ederek, bitkilerin ihtiyaç duyduğu nem seviyesini belirleyebilirsiniz.

3. Gübre kullanın: Bitkilerin sağlıklı büyümesi için besin maddelerine ihtiyaçları vardır. Bitkilere uygun gübreler kullanarak, bitkilerin büyümesini destekleyebilirsiniz.

4. Güneş ışığına maruz bırakın: Bitkilerin coşması için güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Bitkileri güneş ışığına maruz bırakarak, bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayabilirsiniz.

5. Hasat zamanını bekleyin: Bitkilerin coşması için hasat zamanını beklemek önemlidir. Bitkilerin hasat zamanı geldiğinde, bitkiler daha fazla meyve ve sebze üretirler.

Bitkilerin dibine su dökerek bitkilerin coşmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, bitkilere fazla su vermemeye dikkat etmek önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek, bitkilerinizin sağlıklı büyümesini destekleyebilirsiniz.

ÇİÇEĞİNİZİN DİBİNE TARÇIN DÖKÜN:

Çiçeğinizin altına tarçın dökerseniz…

Tarçının içinde eforlu antioksidan vardır. Tarçının bu özelliği bitkilerde bile işe yarıyor. Çiçeklerde yer alan böceklenme mantara kadar bir çok sorunu önler.

Saksı ve bahçede bitki yetiştirenler için tarçın kullanımı gerektiren 5 neden

Böcek savar

Bitkilere karınca ve böcekler bulaşıyorsa tarçın ile yönetebilirsiniz. Bu sayede yapmanız gereken böceklenen bitkiler toprağa tarçın dökmek.

Mantarı önler



Mantarın topraktan bulaştığını biliyorsanız bitkinin toprağına tarçın dökün.

Bitkilerin yapraklarını iyileştirir

Bitkilerinizin yaprakları veya dalları çürüyorsa tedavi için tarçın dökmeniz yeterlidir.

Büyümeyi hızlandırır

Yeni bir bitki dikmeyi düşünüyorsanız kısa zamanda gelişmesi için kimyevilerle uğraşmaya gerek yoktur.

Dikeceğiniz kökü tarçına batırın daha sonra toprağa dikin kısa sürede bitkinin geliştiğini göreceksiniz.

Hastalanmış bitkileri daha önceki haline getirir

Bitkiler hasta olmuş ise bir süre sonra solar ve ölürler. Bitkileri hastalıktan kurtarmak için 2 aspirin, 1 yemek kaşığı tarçın ve yarım Lt suyu karıştırın ve 12 saat bekletin.

Daha sonra şişeye koyun ve bitkilerin üzerine sıkın. kısa sürede iyileşecektir.