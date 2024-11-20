Çiftçinin hayalleri suya düştü! Ürünler tarlada kaldı...

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:06

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:06

Sivas'ta ata tohumundan üretilen ve irilikleriyle dikkat çeken lahanalar, bu yıl beklenen olgunluğa ulaşmadı. Soğuk havalarda yeterli olgunluk ve büyüklüğe erişen lahanalar, havaların sıcak seyretmesi nedeniyle büyümedi. Sivas'ta ev hanımlarının turşu ve sarma yapmak için kullandığı lahanalar, aynı zamanda yağmur yağmaması nedeniyle tarlada kaldı. Her yıl Mayıs ayında ata tohumu lahanaları toprakla buluşturan Ferhat Çobanoğlu, “Lahanalardan bu yıl istediğimiz verimi alamadık. Hayallerimiz seneye kaldı” dedi.

Sivas'ta lahana yetiştiricilerinin tamamının mağdur olduğunu ifade eden Ferhat Çobanoğlu, “Lahana sezonumuz iyi geçmedi. Havaların sıcak gitmesiyle, lahananın bitlenmesiyle birlikte her ne kadar önlem alsak da lahanayı ot sardı. Tohumlar gitti, fideler güzelleşirken dolu yağdı. Daha sonrasında da hava kurak gitti. Yağmur yağmayınca lahanalar sarmadı. Yağmur güzel olacak ki lahana sarsın. Irmakta ve kuyuda su var ama yağmurun verdiği tadı vermiyor. Yağmur yağmayınca olmadı, yapacak bir şey yok. Hayallerimiz seneye kaldı inşallah. Geçen sene lahanalarımız devasa boyuttaydı. Bu sene artık naza mı değdiyse olmadı. Seneye umutlarımızı yenileyeceğiz. Lahanalar tarlada kaldı, onları traktör ile süreceğiz. Seneye yeni bir umutla başlayacağız” ifadelerine yer verdi.