Çiftleşme dönemindeki zararlı böcekleri baştan çıkaran 'seksi bitki' üretildi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:21

Belirli bir tarımsal alana yalnızca birkaç genetiği değiştirilmiş bitkinin yerleştirilmesiyle haşerelere karşı etkin koruma sağlanabilir (Valensiya Politeknik Üniversitesi)

Bilim insanları tarım alanlarında zehirli böcek ilacı kullanımını azaltmak için genetiği değiştirilmiş bitkiler üretti. Söz konusu bitkiler dişi sineklerin çiftleşme dönemlerinde salgıladığı, feromon adı verilen ve erkek sinekleri çeken bir kimyasal maddeyi kendileri üretebiliyor.

Araştırmacılar "seksi bitkiler" diye niteledikleri bu yöntemle erkeklerin kafasını karıştırmayı ve üremelerini engellemeyi hedefliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; bitkilere zararlı böcekler çiftleşme dönemleri boyunca bahçelerde ve tarımsal alanlarda dolaşarak dişileri arıyor. Sonunda feromonların büyüsüne kapılan erkekler bu kimyasalları takip ederek dişilere ulaşıyor.

Yavruladıktan sonra sayısı artan böcekler yaprakları çiğniyor, sapları oyuyor ve ekinler için zararlı patojenleri yayıyor.

Öte yandan birçok uzman, bunları kontrol altına almak için kullanılan ve pestisit adı verilen ilaçların sağlığa ve çevreye zararlı olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, pestisit kullanım ihtiyacını azaltacak bitkileri üretti.

ERKEKLER DİŞİLERİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Hakemli bilimsel dergi Biodesign Research'te yayımlanan makalede açıklanan çalışmada Latince adı Nicotiana benthamiana olan, Avustralya'ya özgü bir bitki türü kullanıldı.

Çiftleşme için gerekli feromonu üretebilen, genetiği değiştirilmiş bitkilerin, erkeklerin dişileri bulmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Araştırmacılara göre bu durum, türlerin üremesini önlüyor veya geciktiriyor. Böylelikle popülasyonun kademeli olarak azalmasına ve dolayısıyla haşereler üzerinde kontrol sağlanmasına olanak tanıyor.

Araştırmanın ortak yazarı Diego Orzáez, bulguları şöyle yorumluyor:

"Böcek feromonlarının bitki bazlı biyolojik üretimi, tarımda haşere kontrolü için yenilikçi ve sürdürülebilir bir strateji."