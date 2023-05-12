Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:26

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:26

Ciğerin tüm lezzetini kaçırıyormuş! Asla tencereye pişirirken eklemeyin... Aşçılar ciğer pişirirken mutlaka zeytinyağı veya terayağı kullanılmasını öneriyor. Ayçiçek yağıyla yapılan ciğer hem lezzetsiz oluyor hem de ciğerin tüm besin değeri gidiyor. Ayçiçek yağı daha çok kızartma türü yiyecekler için uygun.



Evlerde sıklıkla pişirilen ciğer sote, demir oranı yüksek kan yapıcı bir besin olarak bilinmektedir. Sağlıklı olmasının yanında lezzetiyle de gönülleri fethetmeyi başarmıştır. Yapımı aşaması zamanınızı almayacak ve sizi yormayacak kadar pratik olan ciğer sotenin yanında pilav ve mevsim salatası çok güzel eşlik eder. Leziz mi leziz ciğer sote yapmanın ayrıntılarını haberimizde sizler için bir araya getirdik. *



Peki tam kıvamında lokum ciğer tarifi nasıldır?

Lokum ciğer, Türk mutfağının sevilen bir lezzetidir. İşte basit bir lokum ciğer tarifi:

Malzemeler:

- 500 gr dana ciğeri

- 1 adet büyük soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

- 1 çay kaşığı tuz

- Karabiber

Limon



Yapılışı:

1. Dana ciğerini yıkayın ve küçük küpler halinde kesin.

2. Soğanı yemeklik doğrayın ve sarımsakları ince kıyın.

3. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada eritin ve soğanları ekleyin. Soğanlar kavrulunca sarımsakları da ekleyin.

4. Ciğerleri tavaya ekleyin ve yüksek ateşte kavurun.

5. Ciğerler pişince, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi ekleyin. Karıştırın ve 1-2 dakika daha pişirin.

6. Lokum ciğeri servis tabağına alın ve limon dilimleriyle servis yapın.

Afiyet olsun!