Oyuncu Cihan Ünal'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Cihan Ünal kimdir? O Ses Türkiye konuğu Cihan Ünal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulunda ve liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdi. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

1969'da konservatuvarın tiyatro bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973-1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi-görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi. 1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesinde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.

Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.

CİHAN ÜNAL EVLİ Mİ?

Ablası Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar (1934-2009), abisi orkestra kemancısı Mete Ünal (1940-2024), yeğeni oyuncu Volkan Ünal olan Cihan Ünal, ilk evliliğini ise Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.

2011 yılında Hande Ataizi, Ünal'ın bir oyundayken kendisini sahnede taciz ettiğini iddia etti.

CİHAN ÜNAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1971: Damdaki Kemancı

1974: Şeytan

1975: Yargıç ve Celladı

1977: Gül ve Bülbül

1980: IV. Murat

1981: Herhangi Bir Kadın

1982: Seni Kalbime Gömdüm

1982: Mine

1982: O Kadın

1982: Gazap Rüzgarları

1983: Seni Seviyorum

1983: İhtiras Fırtınası

1984: Bir Sevgi İstiyorum

1985: Körebe

1985: Bir Kadın Bir Hayat

1987: Kalbimdeki Düşman

1987: Kuruluş "Osmancık"

1988: Gece Dansı Tutsakları

2001: Nisan Yağmuru

2004: Kadın İsterse

2007: Aşk Yeniden

2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017: Söz (Büyük Bey)

2018: Bir Mucize Olsun

2018: Kafalar Karışık (Ünal)

2022: Yalnız Kurt (Davut Bahadır)

2025-: Kuruluş Orhan