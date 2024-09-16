Cihangir Ceyhan başrolde: 'Asaf' dizisi Netflix'te yayınlanacak

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:33

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:33

'Sıfır Bir', 'Camdaki Kız' ve 'Dengeler: Biri Olmak' dizilerinde dikkat çeken oyuncu Cihangir Ceyhan’ın başrolünde yer aldığı yeni dizi ‘Asaf’, Kasım ayında Netflix’te izleyiciyle buluşacak.



Dizi, Asaf adlı bir taksi şoförünün talihsiz bir trafik kazasının ardından değişen hayatını konu alıyor. Yönetmenliğini Özgür Önurme’nin üstlendiği dizinin senaryosu, 'Fatma' dizisinin yaratıcıları Özgür Önurme ve Ahmet Vatan tarafından kaleme alındı.

Cihangir Ceyhan’ın Asaf karakterine hayat verdiği dizide, Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar, Rıza Kocaoğlu, Serra Arıtürk, Çağdaş Onur Öztürk, Fatih Al, Umut Kurt, Uygar Özçelik, Tayanç Ayaydın, Hakan Karsak, Yılmaz Bayraktar ve Mehmet Şeker gibi güçlü isimler de rol alıyor.

‘Asaf’, dramatik hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.