Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar başrolde... Güven Bana filminin vizyon tarihi belli oldu

Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın başrollerinde yer aldığı komedi filmi Güven Bana'nın vizyon tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:55
Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar başrolde... Güven Bana filminin vizyon tarihi belli oldu
Abone Ol google-news

Merakla beklenen komedi filminin "Güven Bana" vizyon tarihini duyuruldu: Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar Başrolde!

Türk sinema severlerin merakla beklediği komedi filmi "Güven Bana", Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın eğlenceli performanslarıyla 13 Ekim tarihinde vizyona girecek.

Film, Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda olduğu ve senaryosunu kaleme aldığı bir yapım. Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği bu film, sahte para meselesi yüzünden başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın yanı sıra, filmin kadrosunda Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt gibi deneyimli isimler de yer alıyor.


Player Alanı

İlgili Haberler

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'dan sürpriz işbirliği: 'The Wager' filmi yolda

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'dan sürpriz işbirliği: 'The Wager' filmi yolda
Esra Dermancıoğlu'ndan Aşk Taktikleri filmine sert eleştiri:

Esra Dermancıoğlu'ndan Aşk Taktikleri filmine sert eleştiri: "Ne aşk taktiği, hangi taktikler?"
Son yılların en korkunç filmlerinden biri olan Talk to Me'den devam filmi geliyor!

Son yılların en korkunç filmlerinden biri olan Talk to Me'den devam filmi geliyor!

En Çok Okunan Haberler