Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar başrolde... Güven Bana filminin vizyon tarihi belli oldu

Yayınlanma: 29.08.2023 - 23:55

Güncelleme: 29.08.2023 - 23:55

Merakla beklenen komedi filminin "Güven Bana" vizyon tarihini duyuruldu: Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar Başrolde!

Türk sinema severlerin merakla beklediği komedi filmi "Güven Bana", Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın eğlenceli performanslarıyla 13 Ekim tarihinde vizyona girecek.

Film, Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda olduğu ve senaryosunu kaleme aldığı bir yapım. Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği bu film, sahte para meselesi yüzünden başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın yanı sıra, filmin kadrosunda Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt gibi deneyimli isimler de yer alıyor.