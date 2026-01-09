Cildi nemlendirmek isterken daha çok kurutuyor olabilirsiniz: Hyaluronik asit kullanımında yapılan kritik hata

Son yıllarda popülerliği artan Hyaluronik Asit, kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutma kapasitesine sahip güçlü bir molekül. Ancak bu ürünün çalışma prensibinin çoğu kullanıcı tarafından yanlış anlaşıldığı gözlemleniyor. Hyaluronik asit bir nemlendirici değil, yani ortamdaki suyu kendisine çeken bir sünger görevi görür. Eğer bulunulan ortamın havası kuruysa ve serum tamamen kuru bir yüzey üzerine sürülürse, moleküller ihtiyaç duyduğu suyu havadan alamayacağı için cildin en derin tabakalarından çekmeye başlar.

Bu durum cildin neme doyması beklenirken aksine daha gergin, mat ve kuru bir hale gelmesine neden olur. Uzmanlar, serumun etkinliğini göstermesi ve cilde nemi hapsetmesi için yüz yıkandıktan hemen sonra, cilt henüz havluyla tamamen kurulanmamışken veya bir yüz spreyi ile ıslatıldıktan sonra uygulanması gerektiğini belirtiyor. Nemli cilde uygulanan hyaluronik asit, yüzeydeki su moleküllerini yakalayarak cildin içine taşır.

KİLİTLEME İŞLEMİ ÖNEMLİ

Uygulama sırasındaki en kritik adımın ise "kilitleme" işlemi olduğu ifade ediliyor. Hyaluronik asit sürüldükten sonra cilt kendi haline bırakılırsa, serumun tuttuğu su kısa sürede buharlaşarak havaya karışır. Bu nedenle serumun emilmesini beklemeden, üzerine hemen oklüzif özelliği olan bir nemlendirici krem sürülmesi gerekir. Bu yöntem, nemin deri altına hapsolmasını sağlar ve bariyer onarımını destekler.