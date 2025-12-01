Cildi parlatan, saçları canlandıran beslenme tüyoları: Antioksidan deposu 6 süper besin

Modern yaşamın getirdiği stres, hava kirliliği ve işlenmiş gıdalar, vücudunuzda serbest radikallerin birikmesine neden olur. Serbest radikaller, hücre hasarına yol açarak erken yaşlanmayı ve sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Peki, güzellik ve sağlık için beslenme rutininize eklemeniz gereken gıdalar nelerdir? İşte, antioksidan deposu 6 süper besin...

ANTİOKSİDAN DEPOSU SÜPER BESİN

1. Yaban mersini:

Antioksidan ORAC değerleri en yüksek meyvelerden biridir; yaşlanma karşıtı etkisiyle cildi korur.

2. Kırmızı üzüm:

Resveratrol içerir, kalp sağlığını destekler ve hücreleri serbest radikallerden korur.

3. Brokoli ve ıspanak:

C vitamini ve flavonoidler bakımından zengin; bağışıklığı güçlendirir, saç ve cilt sağlığına katkı sağlar.

4. Bitter çikolata:

Kakao flavonoidleri ile antioksidan kaynağıdır; ruh halini iyileştirir ve cilt kan akışını destekler.

5. Yeşil çay:

Epigallokateşin gallat (EGCG) içerir; metabolizmayı destekler ve serbest radikallere karşı koruma sağlar.

6. Nar:

Polifenol açısından zengin; cilt yenilenmesini destekler ve iltihaplanmayı azaltır.

Günlük Kullanım Önerisi: