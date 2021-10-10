Cildi sararınca kanser olduğunu öğrendi

10 Ekim 2021 Pazar, 11:06

52 yaşındaki Julie Nicholson, bir akşamüstü kocasının uyarısıyla göz çevresinin hızla sarardığını farketti.

Doktorlar, hastanede yapılan kan testinin ardından ultrasonu çekilen kadına 'safra yolu kanseri' tanısı koydu.

Hemen tedavisine başlanan Nicholson, cildindeki renk değişikliğinin eşi tarafından farkedilmesi sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi.

TIPKI SİMPSONLAR GİBİ...

Vücudunun başka hiçbir yerinde bir sıkıntı hissetmediğini söyleyen Nicholson, tıpkı Simpsonlar çizgi filmindeki karakterler gibi sararması sonrası kanser olduğunu öğrendiğini ve bir yıldır devam eden yoğun tedavi sonrası tüm gücüne henüz kavuşabildiğini belirtti.

Nadir görülen safra yolu kanserine dikkat çekmek için geçtiğimiz ağustos ayında 213 kilometrelik bağış yürüyüşünü tamamlayan Nicholson, iyileşmesine rağmen hastanedeki rutin kontrollerinin devam ettiğini söylüyor.

Nicholson, "Simpsonlar dizisinde Marge Simpson karakterini oynayabilecek kadar sararmıştım" diyerek durumun ne kadar kötü olduğunu esprili bir dille anlatıyor.