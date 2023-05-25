Cildinize zarar vermeyin! Makyaj temizlerken bilmeniz gereken sır

Yayınlanma: 25.05.2023 - 00:50

Güncelleme: 25.05.2023 - 00:50

Makyaj temizliği, cildin sağlığı açısından önemlidir. Makyaj, cilt gözeneklerini tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olabilir. Makyaj temizliği için öncelikle, cildinize uygun bir temizleyici kullanın.

Temizleyiciyi ıslak bir pamuk yardımıyla yüzünüze uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Daha sonra, ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Göz makyajını temizlemek içinse, göz makyajı çıkarıcı kullanabilirsiniz.

Göz makyajını temizlerken, pamukları gözlerinize bastırmayın ve hafifçe silin.

Son olarak, yüzünüzü temizledikten sonra nemlendirici bir krem kullanarak cildinizi nemlendirin. Bu şekilde, düzenli olarak yapılan makyaj temizliği ile cildiniz sağlıklı kalacaktır.



CİLT TEMİZLİĞİ YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Hurriyet.com.tr'de yer alan bir içerikte; Makyaj temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken bir uyarı paylaşıldı;

Makyaj temizliğinizi yaparken isteğe bağlı olarak doğal veya kozmetik losyonunuzu bir pamuğa dökerek cildinizi silemeye başlayın. Cilt temizliğinizi yaptıktan sonra en son mutlaka bir miktar pamuğu tonikleyerek cildinize uygulayın.

Cildinizi temizlediğinizi düşünsenizde cildinizde kirler hala çıkmamış olabilir. Bu yüzden pamukta kir kalmayana kadar cildinizi losyonla temizlemeye devam edin ve sonrasında yüzünüzü tekrar suyla temizleyip kurulayın.

Gözleriniz için kullanacağınız losyonlar klasik yüz temizleme losyonlarından daha yağlı bir yapıya sahiptir. Kullandığınız eyeliner ve ya rimeli çıkarmada daha etkili bir tercih sayılabilir.