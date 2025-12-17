Kars'a gitmek için doğru zamanı bekleyenler Çıldır Gölü'nün ne zaman donacağını merak ediyor. Peki, Çıldır Gölü dondu mu? Çıldır Gölü ne zaman donuyor?

ÇILDIR GÖLÜ NE ZAMAN DONUYOR?

Çıldır Gölü, yüksek rakımı (yaklaşık 1.959 metre) ve sert karasal iklimi sayesinde kış mevsiminde yüzeyini buzla kaplıyor.

Donma başlangıcı: Kasım sonu – Aralık başı civarında göl yüzeyinde buzlanma görülmeye başlanıyor.

Tamamen donma dönemi: Ortalamanın soğuk geçtiği yıllarda göl Aralık ortası ile Ocak ayı arasında büyük ölçüde donuyor.

Donma süresi: Buz tabakası bahar ortasına kadar genellikle Mart sonu veya Nisan’a kadar kalabiliyor.