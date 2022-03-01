Çıldır Gölü'nde kardan 'Tuncel Kurtiz' heykeli
Yaşamını 9 yıl önce yitiren oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Tuncel Kurtiz anısına 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleniyor. 2 Mart'ta başlayacak film festivali için 2 metre yüksekliğinde kardan perde ve hemen yanına da 2013'te hayatını kaybeden Kurtiz'in heykeli yapıldı.
Çıldır Gölü'nde 2003 yılında, Reis Çelik yönetmenliğinde çekilen ‘İnat Hikayeleri’ adlı filmde rol alan Tuncel Kurtiz’in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleme hayali gerçekleşiyor. Yönetmen Çelik, Kurtiz’in hayalini gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'nde kardan heykelini ve yanı başında da filmlerin oynayacağı kardan beyaz perdeyi yaptırdı.
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen ve ekibi tarafından hazırlanan kardan beyaz perdede 2 Mart’ta film festivali düzenlenerek, Ardahan ve Kars bölgesinde çekilen sinema filmleri oynatılacak.
'ÖNCEDEN BÖLGENİN ŞARTLARI UYGUN OLMADIĞINDAN GERÇEKLEŞTİREMEMİŞTİK'
Tuncel Kurtiz’in hayalini gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Reis Çelik şöyle konuştu:
“Tuncel Kurtiz ile burada bizim bir ahdımız vardı. 2003 yılında burada ‘İnat Hikayeleri’ filmini çekmiştik. Doğaçlama bir film yapmıştık ve galasını da kardan perde de oynatmıştık. O zaman dünyada bir ilki gerçekleştirip, 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' yapmak istemiştik ama bölgenin şartları uygun olmadığından gerçekleştirememiştik."
"Bu sene bu festivalin ilkini yapıp gelecek yıl uluslararası bir festival olarak sürdüreceğiz. Devamında Ardahan’da Kura Nehri'nin üzerinde kardan beyaz perde kurarak bir film festivali yapacağız. Şimdi Tuncer ağabeyimizle kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'ne geldik."
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