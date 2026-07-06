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Cilt bakımında yapılan o 'masum' hata cildi erken yaşlandırıyor!

Cilt bakımında yapılan o 'masum' hata cildi erken yaşlandırıyor!

6.07.2026 21:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cilt bakımında yapılan o 'masum' hata cildi erken yaşlandırıyor!

Cilt bakımında zaman zaman masum olduğu düşünülerek yapılan alışkanlıklar cilt bariyerinde ciddi sorunlara yol açabilir. İşte uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gerektiği belirtilen alışkanlıklar...
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Her gün cildin temizlenip nemlendirmesi bazı durumlarda yetersiz olabilir. Güzellik rutininde yapılan küçük bir uygulama, aslında cildin doğal bariyerini yıkarak erken yaşlanmaya davetiye çıkarıyor. İşte pek çok kişinin gözden kaçırdığı o kritik hata ve düzeltme yolları...

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CİLT BAKIMINDA SIK YAPILAN "EN BÜYÜK" HATA: HAVLUYLA KURULAMA!

Yüzün yıkanmasının ardından temiz bir havluyla kurulamak hijyenik gelebilir; ancak uzmanlar, sert sürtünme hareketlerinin cilt bariyerini mekanik olarak zayıflattığı konusunda uyarıyor. Havlu lifleri, özellikle hassas ciltlerde mikro çiziklere neden olurken, havlunun nemli yapısı bakteri üremesi için mükemmel bir ortam sunar.

Çözüm: Yüz asla havluyla kurulanmamalı. Bunun yerine, tek kullanımlık yüz havluları (kağıt havlu formunda) veya ciltteki fazla suyu nazikçe "tampon" hareketlerle, yani hafifçe dokunup çekerek alınmalı.

Ciltteki nem %20-30 oranındayken, yani henüz tam kurumamışken nemlendirici uygulanmalı. Bu, nemlendiricinin içindeki aktif içeriklerin cildin alt katmanlarına daha derin nüfuz etmesini sağlar.

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