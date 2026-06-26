Yaz aylarında makyajsız cilt parlaklığı: Kesintisiz nemin sırrı...

Yaz sıcaklarıyla birlikte ağırlaşan fondötenler ve pudralar yerini taze, doğal ve aydınlık bir cilt görünümüne bırakıyor. Dermatologların son dönemdeki gözdesi olan "Skin Flooding" tekniği; cildin alt katmanlarına yoğun nem depolayarak gün boyu pürüzsüz ve ıslak bir bitiş sağlamayı hedefliyor. Özellikle deniz, havuz ve güneş üçlüsünün cildi kuruttuğu bu günlerde, doğru katmanlama rutiniyle ayna gibi parlayan bir cilde kavuşmak mümkün.

DOĞRU KATMANLAMA SIRALAMASI

Cildi nemlendirme rutini, ürünlerin moleküler ağırlığına göre yapılır. Yüzü yıkadıktan sonra hafif nemli bırakmak (veya tonik uygulamak) emilimi artırır. Ardından hyalüronik asit gibi su tutma kapasitesi yüksek bir serum sürülür ve hemen ardından nemlendirici krem uygulanarak nem cilde hapsedilir.

GÜNEŞ KORUMASI (SPF) KAPANIŞI

Bu yoğun nemlendirme rutininin etkisini korumak ve lekelenmeyi önlemek adına, bakımın en tepesine mutlaka geniş spektrumlu bir güneş kremi eklenmelidir. Güneş koruyucu, hem cildin yaşlanmasını engeller hem de o arzulanan doğal "cam cilt" (glass skin) parıltısını dengeler.