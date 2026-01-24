Cilt temizliğinde dikkat edilmeli: 'Buharlaşma etkisi' cildi kurutuyor...

Pek çok kişi, yüzünü yıkadıktan sonra cildin suyla temas halinde kalmasının nemlendirme sağladığı yanılgısına düşer. Ancak suyun cilt yüzeyinde uzun süre kalması ve havayla temas ederek buharlaşması, cildin koruyucu bariyerini zayıflatan bir süreç. Yüzeydeki su molekülleri gaza dönüşüp havaya karışırken, cildin en üst tabakasındaki doğal yağları ve nem faktörlerini de peşinden sürükler. Bu durum, cildin gerilmesine, kurumasına ve hassasiyetinin artmasına neden olur.

Özellikle kış aylarında, ortamdaki nem oranının düşük olması buharlaşma hızını artırır. Yüz yıkandıktan sonra cildin tamamen ıslak bırakılması yerine, temiz ve yumuşak bir havluyla veya kağıt havluyla "tampon hareketlerle" fazla suyunun alınması gerekir. Cildin "hafif nemli" bırakılması en ideal zemindir.

İLK 60 SANİYE ÖNEMLİ

Nemlendirici uygulamasının zamanlaması da bu süreçte hayati önem taşır. Gözeneklerin en açık olduğu ve cildin emilime en hazır olduğu anın, yıkama işleminden sonraki ilk 60 saniye olduğu belirtilir. Cilt hafif nemliyken sürülen serum veya kremler, su moleküllerini cilde hapseder ve buharlaşmayı engeller. Eğer cilt tamamen kuruduktan sonra nemlendirici sürülürse, ürünün emilimi %40 oranında azalır.

Uzmanlar, yüzü kurulamak için kullanılan havluların hijyenine de dikkat çekiyor. Nemli kalan banyo havlularının bakteri yuvasına dönüştüğü, bu nedenle yüz için ayrı ve sık değiştirilen bir havlu veya tek kullanımlık yüz silme mendilleri tercih edilmeli. Doğru kurutma ve hızlı nemlendirme rutini uygulandığında, kışın görülen pullanma ve matlık şikayetleri büyük ölçüde azalır.