Cilt yaşını 10 yıl ileriye taşıyabilir: Makyajla uyumanın cilde verdiği kalıcı hasarlar...

Kozmetik ürünlerin gün boyu ciltte kalması, çevresel kirleticilerin ve bakterilerin yüze yapışmasına neden olmaktadır. Gece yatağa bu "kirli tabaka" ile girilmesi, cildin en önemli işlevi olan gece yenilenme (rejenerasyon) sürecini engellemektedir.

Dermatologlar tarafından yapılan uyarılarda, makyajla uyumanın cildi "boğduğu" ve oksijen alımını kestiği ifade edilmektedir. Tek bir gece makyajla uyumanın bile cilt bariyerinde mikroskobik hasarlar yarattığı, bu alışkanlığın sürdürülmesi durumunda ise erken yaşlanma belirtilerinin kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır.

GECE ONARIMINA ENGEL OLUNUYOR

İnsan vücudu uyurken, gün içinde hasar gören hücreleri onarmak için çalışmaktadır. Ciltteki kan dolaşımının arttığı ve kolajen üretiminin hızlandığı bu saatlerde, cilt yüzeyinin makyajla kaplı olması onarım mekanizmasını sekteye uğratmaktadır.

Serbest Radikaller: Makyaj kalıntılarının ciltte serbest radikal oluşumunu tetiklediği, bunun da sağlıklı kolajen liflerini yıkarak cildin sarkmasına ve ince çizgilerin derinleşmesine yol açtığı belirtilmektedir.

GÖZENEKLER GENİŞLİYOR VE TIKANIYOR

Fondöten, pudra ve baz gibi ürünler, gözeneklerin içine dolarak cildin nefes almasını engellemektedir.

Mikro-Enflamasyon: Tıkanan gözeneklerde biriken yağ ve bakterilerin, deri altında mikro-enflamasyonlara (iltihaplanma) neden olduğu ve bunun da inatçı akne problemlerini tetiklediği gözlemlenmiştir.

Kalıcı Genişleme: Zamanla elastikiyetini kaybeden gözeneklerin, kalıcı olarak genişlediği ve cildin pürüzlü bir görünüm aldığı ifade edilmektedir.

GÖZ ÇEVRESİ VE KİRPİK KAYBI

Yüzün en hassas bölgesi olan göz çevresinde bırakılan makyaj, ciddi enfeksiyon risklerini beraberinde getirmektedir.

Kırılma ve Dökülme: Maskaranın gece boyu kirpiklerde kalarak kuruması, kirpiklerin sertleşmesine ve yastığa sürtünmeyle birlikte koparak dökülmesine neden olmaktadır.

Koyu Halkalar: Göz altı kapatıcılarının temizlenmemesinin, bu bölgedeki kan dolaşımını yavaşlattığı ve koyu halka görünümünü artırdığı belirtilmektedir. Ayrıca göz içine kaçan partiküllerin arpacık veya konjonktivit gibi rahatsızlıklara zemin hazırladığı bilinmektedir.

ÇİFT AŞAMALI TEMİZLİK UYGULANMALI

Makyajın cilde verdiği zararları önlemek için "sadece suyla yıkamanın" veya "makyaj mendili kullanmanın" yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. Derinlemesine bir arınma için şu yöntemin izlenmesi önerilmektedir:

Yağ Bazlı Temizleyici: Öncelikle makyajı ve güneş kremini çözmek için yağ bazlı bir temizleyici veya temizleme yağı kullanılmalıdır.

Su Bazlı Temizleyici: Ardından gözeneklerin içini arındırmak için cilt tipine uygun bir yıkama jeli ile yüz yıkanmalıdır.

Nemlendirme: Temizlenen cildin nem bariyerini korumak için mutlaka gece kremi veya serum uygulanmalıdır.