Ciltte nem bombası yaratan mucize çözüm: Kış aylarında cilt kuruluğunu önleyen 6 doğal çözüm

Kış mevsimi, cilt için zorlayıcı bir dönemdir. Soğuk hava, rüzgar ve düşük nem oranı, cildin doğal nem bariyerini zayıflatarak kuruluğa ve tahrişe yol açar. Özellikle yüz, eller ve dudaklar, bu dönemlerde en çok etkilenen bölgelerdir. Cilt kuruluğunu önlemek için kimyasal içerikli ürünlere yönelmek yerine, doğal ve besleyici yöntemleri tercih etmek, hem cildin nemini korur hem de tahrişi önler. Peki, ciltte nem bombası yaratan mucize çözümler nelerdir? İşte, kış aylarında cilt kuruluğunu önleyen 6 doğal çözüm...

KIŞ AYLARINDA CİLT KURULUĞUNU ÖNLEYEN 6 DOĞAL ÇÖZÜM

1. Doğal yağlarla derinlemesine nemlendirme

Hindistancevizi yağı, badem yağı, zeytinyağı ve jojoba yağı cildi besler ve nem kaybını önler.

Temiz cilde ince bir tabaka halinde uygulayarak gece boyunca nemlendirme sağlayabilirsiniz.

İpucu:

Yağı, duş sonrası hafif nemli cilde uygulamak emilimi artırır.

2. Süt ve yoğurt maskeleri ile yumuşaklık kazandırın

Yoğurt ve süt, laktik asit içerikleri sayesinde ölü deriyi nazikçe temizler ve cilde yumuşaklık verir.

Haftada 2-3 kez 10-15 dakika süreyle yüzünüze uygulayabilirsiniz.

3. Bal ve yulaf ile besleyici maskeler

Bal, doğal bir nem tutucu olarak cildi nemlendirir ve yumuşatır.

Yulaf, tahrişi azaltır ve cildi rahatlatır.

1 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı yulafı karıştırıp maskeyi yüzünüze uygulayın, 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın.

4. Bol su ve bitki çayları ile içten nemlendirme

Kışın soğuk hava ile birlikte içme suyu tüketimi azalır, bu da cildin kurumasına yol açar.

Günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

Papatya, ıhlamur veya yeşil çay gibi bitki çayları da cildi içeriden destekler.

5. Ilımlı duş ve banyo sıcaklığı

Sıcak su cildi kurutur; ılık su tercih edin.

Duş sonrası nemlendirici uygulamak cildin nem dengesini korur.

6. Besleyici gıdalar ile cildi güçlendirin