Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:22

Yükselen burcunu öğrenmek isteyenler doğum belgesini nasıl alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda CİMER'in başlatmış olduğu doğum belgesi sorgulama hizmeti, yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Peki, CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir? DOğum belgesi sorgulaması nereden, nasıl yapılır?

CİMER'DEN DOĞUM SAATİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Doğum saati öğrenme işlemi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

CİMER doğum saati sorgulaması yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

CİMER'e T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yapın

Ardından 'Bilge Edinme Sayfası'na giriş yapın

Açılan ekran üzerinden doğum tarihinizi ve doğum yerinizi belirtin

İlgili bilgileri İç İşleri Bakanlığı'na göndererek doğum belgenizde mevcut olan doğum saatini öğrenebilirsiniz.

CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bildiren vatandaşların işlemleri başlatılıyor. Doğum belgesinin ilgili kişiye iletilmesi ise 2-3 gün içinde gerçekleşiyor.

CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletiliyor.