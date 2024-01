Dünyanın en büyük göçü her yıl bu dönemde gerçekleşiyor: Çin yeni yılı ne zaman?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:10

Bu yıl dünya çapında 1,5 milyardan fazla kişi Ay yeni yılı’nı kutlayacak. Milyonlarca insan yeni yıla aileleri veya arkadaşlarıyla girmek için seyahat ettiğinden, dünyanın en büyük göçü de her yıl bu dönemde gerçekleşiyor.

ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN?

10 Şubat Cumartesi günü, Ay Takvimi Yeni Yılı kutlanacak. Kutlamalar 15 gün sürecek ve Çin Fener Festivali ile sona erecek.

ÇİN YENİ YILI HANGİ HAYVAN?

Çin geleneğinde her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biri ile temsil ediliyor. 2024'te Tavşan Yılı’ndan Ejderha Yılı'na geçecilecek. Çin geleneğinde her ay yılı, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor: Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz.

Her hayvan bir elementle bağlantılı: Metal, tahta, su, ateş ve toprak. Ayrıca her 12 yılda bir, bir yıla isim verir.

2024, Tavşan Yılı'ndan Ahşap Ejderha Yılı'na geçişi işaret ediyor.

Ahşap Ejderha Yılı yalnızca 60 yılda bir denk geliyor. En son Ahşap Ejderha Yılı 1964'te ve ondan önce de 1904'te kutlandı.

ÇİN YENİ YILI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Vietnam'da bu güne ‘Tet Nguyen Dan’ veya kısaca ‘Tet’ deniyor, yani İlk Günün İlk Sabahı Festivali.

Kuzey Kore ve Güney Kore'de insanlar ‘Seollal'ı kutluyor. Moğolistan'da festivale ‘Tsagaan sar’ deniyor; ‘Beyaz Ay Festivali’ olarak adlandıranlar da var.

Yeni yıldan önceki günlerde Çinli aileler evlerinde bahar temizliği yapıyor. Temizlikle, kötü şansı süpürmek ve odaları iyi şansın girmesine hazır hale getirmek amaçlanıyor.

Aileler ve arkadaşlar bir araya gelerek, bir sonraki yıl için şans getirdiğine inanılan Çin eriştesi, Çin mantısı, pirinç keki, turp keki, balık ve mandalina yiyor.

İnsanlar ayrıca havai fişek gösterilerini izliyor, özel kıyafetler giyiyor ve yeni yılı kutlamak için kırmızı fenerler asıyor.

Ay Yeni Yılı'nda, arkadaşlara ve aileye, yeni yıl için iyi dilekleri ve şansı temsil eden, içinde para bulunan parlak kırmızı bir zarf vermek de gelenekten.

ÇİN YENİ YIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Yeni yılın tarihi ay takvimine göre belirliyor. 21 Aralık'taki kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya, genellikle 21 Ocak ile 20 Şubat arasına denk geliyor.

Kutlamalar genellikle 15 gün sürüyor. Yeni ayın oluştuğu gün başlıyor ve bir sonraki dolunaya kadar devam ediyor.

Bu yıl Çin Devlet Konseyi, Bahar Bayramı için resmi tatili 10 ile 17 Şubat tarihleri arasında, toplam sekiz gün olarak planladı.

Çin Yeni Yılı’nın öncesindeki gün resmi tatil takvimine dahil edilmiyor, ancak işverenler o gün çalışanlara ücretli izin vermeleri için teşvik ediliyor.