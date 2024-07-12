'Cinnet' filminin yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti!
Oyuncu Shelley Duvall, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, 1977 yapımı “3 Kadın” filmiyle Cannes En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.
Stanley Kubrick imzalı "Cinnet" (The Shining) ve Robert Altman'ın çeşitli filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Shelley Duvall, 75 yaşında diyabet komplikasyonları nedeniyle Teksas'taki evinde hayatını kaybetti.
Oyuncunun hayat arkadaşı müzisyen Dan Gilroy da The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada haberi doğruladı. Gilroy, “Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım bizi terk etti. Son zamanlarda çok fazla acı çekiyordu, artık özgür. Uçup git güzel Shelley" dedi.
Duvall, kendisini ilk kez memleketi Houston, Teksas'ta üniversitedeyken keşfeden yönetmen Robert Altman'ın yönettiği yedi film de dahil olmak üzere 1970'lerin dönüm noktası niteliğindeki klasikleriyle adını duyurdu. Duvall en çok Jack Nicholson'ın "Cinnet" filmindeki rolüyle (1980) tanınıyor.
Oyuncu, 1977 yapımı “3 Kadın” filmiyle Cannes En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.
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