Shelley Duvall kimdir? Shelley Duval kaç yaşında, nereli? Shelley Duval neden öldü?

ABD’li aktrist Shelley Duvall hayatını kaybetti. Duvall, The Shining, Annie Hall ve Nashville gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınmıştı. Peki, Shelley Duvall kimdir? Shelley Duval kaç yaşında, nereli? Shelley Duval neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:25
Shelley Duvall kimdir? Shelley Duval kaç yaşında, nereli? Shelley Duval neden öldü?
Abone Ol google-news

Kült olan birçok yapımda gösterdiği performansla adından söz ettiren Shelley Duvall hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Duvall'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Shelley Duvall kimdir? Shelley Duval kaç yaşında, nereli? Shelley Duval neden öldü?

SHELLEY DUVALL KİMDİR?

Shelley Alexis Duvall 7 Temmuz 1949 yılında dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı, yazar ve seslendirme sanatçısıdır.

11 Temmuz 2024'te Duvall, diyabet komplikasyonları nedeniyle 75 yaşında Blanco, Teksas'taki evinde uykusunda öldü.


Shelley Duvall haberleri kimdir? haberleri oyuncu haberleri

İlgili Haberler

Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında, nereli?

Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında, nereli?
Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında? Darwin Nunez hangi takımda oynuyor?

Darwin Nunez kimdir, kaç yaşında? Darwin Nunez hangi takımda oynuyor?
Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? Doğan Kalafat neden öldü?

Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir? Doğan Kalafat neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler