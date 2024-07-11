Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 22:25

Kült olan birçok yapımda gösterdiği performansla adından söz ettiren Shelley Duvall hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Duvall'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Shelley Duvall kimdir? Shelley Duval kaç yaşında, nereli? Shelley Duval neden öldü?

SHELLEY DUVALL KİMDİR?

Shelley Alexis Duvall 7 Temmuz 1949 yılında dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı, yazar ve seslendirme sanatçısıdır.

11 Temmuz 2024'te Duvall, diyabet komplikasyonları nedeniyle 75 yaşında Blanco, Teksas'taki evinde uykusunda öldü.