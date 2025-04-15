Cinsel isteksizliğin doğal formülü bulundu: Sadece kilo vermeyi değil libidoyu da artırıyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:04

Aralıklı oruç son yıllarda kilo verme ve metabolizma sağlığı için sıkça tercih edilen bir yöntem haline geldi. Ancak, Almanya ve Çin'den bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu diyet uygulamasının erkeklerde cinsel isteği artırabileceğini ortaya koydu.

FARELERDEKİ BULGULAR SÜRPRİZ YARATTI

Araştırma, Almanya’daki Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE), Çin’in Qingdao Üniversitesi ve Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütüldü. Bilim insanlarının amacı başlangıçta orucun farelerin yavrularına etkisini incelemekti. Ancak, uzun süre oruç tutan yaşlı erkek farelerin, diğer gruplara kıyasla çok daha fazla yavru sahibi olduğu gözlemlendi.

ARALIKLI ORUÇ CİNSEL DAVRANIŞLARI NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmada fareler, 24 saat yemek yeme 24 saat yalnızca su içme şeklinde oruç döngüsüne alındı. Altı ay boyunca sadece erkek farelerle birlikte tutulan denekler, sonrasında dişi farelerle bir araya getirildi. Oruç tutan farelerin, kontrol grubuna göre belirgin şekilde daha fazla çiftleşme girişiminde bulunduğu kaydedildi. Bunun arkasındaki biyolojik mekanizma ise beyindeki serotonin seviyesindeki düşüş. Serotonin, ruh halini düzenlediği kadar, cinsel davranışları da baskılayan bir nörotransmitter olarak biliniyor.

HİPOAKTİF CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU (HSDD) İÇİN UMUT

Özellikle yaşlı bireylerde ya da hipoaktif cinsel istek bozukluğu (HSDD) yaşayanlarda, oruç yöntemi doğal bir destekleyici tedavi olarak değerlendirilebilir. Ehninger, “Oruç, mevcut tedavi yöntemlerine ek bir çözüm olarak fayda sağlayabilir” diyerek bu yaklaşımın, farmakolojik olmayan yeni bir alternatif sunabileceğini vurguladı.