Cinsiyet değiştiren Elliot Page'in yeni rolü belli oldu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:08

Elliot Page, geçtiğimiz günlerde yeni filmi ‘Close to You'nun Londra'daki galasına katıldı. 37 yaşındaki Page, kendi yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmde başrolü de üstlendi. Bu, ünlü oyuncunun 2017’den bu yana rol aldığı ilk film olma özelliğini taşıyor. Page, cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklamıştı.

Filmin yönetmeni Dominic Savage ve diğer başrol oyuncusu Hillary Baack ile galada boy gösteren Page, neden cinsiyet geçiş süreci öncesinde bu filmi yapmadığını açıkladı.