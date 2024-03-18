Cinsiyet değiştiren Elliot Page'in yeni rolü belli oldu

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, yeni kimliğiyle ilk filminde rol aldı. 2020'de trans olduğunu açıklayan Page, filmde de cinsiyet geçişi yaşayan bir erkeği canlandırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:08
Cinsiyet değiştiren Elliot Page'in yeni rolü belli oldu
Abone Ol google-news

Elliot Page, geçtiğimiz günlerde yeni filmi ‘Close to You'nun Londra'daki galasına katıldı. 37 yaşındaki Page, kendi yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmde başrolü de üstlendi. Bu, ünlü oyuncunun 2017’den bu yana rol aldığı ilk film olma özelliğini taşıyor. Page, cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklamıştı.

Filmin yönetmeni Dominic Savage ve diğer başrol oyuncusu Hillary Baack ile galada boy gösteren Page, neden cinsiyet geçiş süreci öncesinde bu filmi yapmadığını açıkladı.

Film hakkında konuşurken; "İnanılmaz derecede iyileştirici bir deneyimci” ifadesini kullanan Elliot Page, cinsiyet geçişinden önce bir projede bu kadar "'Rahat ve mevcut' olabileceğini düşünmediğini belirtti.

Elliot Page, filmde, cinsiyet geçişinden bu yana ilk kez aile bireyleriyle kavuşmak için eve dönmeye hazırlanan bir adam olan Sam'i canlandırıyor.

Elliot Page, 2007'de gençlik draması Juno'daki performansıyla Oscar’a adayı olmuştu. Oyuncu, süper kahraman dizisi ‘The Umbrella Academy'deki rolüyle tanındı.

Ayrıca Christopher Nolan'ın 2011 yapımı gerilim filmi ‘Inception'da Leonardo DiCaprio ve Cillian Murphy ile birlikte rol aldı.
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, 2020’de sosyal medya hesabında bir açık mektupla trans olduğunu açıklamıştı.


Elliot Page haberleri ellen page haberleri cinsiyet değiştirme haberleri

İlgili Haberler

ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı

ABD'de cinsiyet değiştirme ameliyatları üç kat arttı
İstanbul Üniversitesi'nde cinsiyet değiştirme tartışması: 'Kurallara uygun' işlemler, neden soruşturma konusu oldu?

İstanbul Üniversitesi'nde cinsiyet değiştirme tartışması: 'Kurallara uygun' işlemler, neden soruşturma konusu oldu?
Rusya’da cinsiyet değiştirmek yasaklandı!

Rusya’da cinsiyet değiştirmek yasaklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fernando Santos'tan maç sonu penaltı yorumu!

Fernando Santos'tan maç sonu penaltı yorumu!
Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…

Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!

Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!
Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?

Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?
Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu

Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu
Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'

Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'
Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!

Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!