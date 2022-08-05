Civan Canova kimdir, kaç yaşında? Civan Canova'nın sağlık durumu nasıl?

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:20

Ahmet Civan Canova 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. 1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.

CİVAN CANOVA'NIN OYUNCULUK KARİYERİ



1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırdı.

CİVAN CANOVA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu

12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı

Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında

İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma

CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis

Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal

Sır : Ali Özgentürk - 1997

80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer

Hırsız : Zafer Par - 1986

Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci

Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih

Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka

Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy

Paramparça - 2014

Her Sevda Bir Veda - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer

Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman

Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç

Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç

CİVAN CANOVA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canova, "15 gündür hastanedeyim. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler" dedi.