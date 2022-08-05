Civan Canova kimdir, kaç yaşında? Civan Canova'nın sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Civan Canova'nın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Civan Canova'nın sağlık durumu nasıl? Civan Canova neden hastaneye kaldırıldı?
Ahmet Civan Canova 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. 1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.
CİVAN CANOVA'NIN OYUNCULUK KARİYERİ
1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.
Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırdı.
CİVAN CANOVA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLER
15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu
12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı
Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında
İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma
CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER
F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan
72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi
Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis
Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal
Sır : Ali Özgentürk - 1997
80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer
Hırsız : Zafer Par - 1986
Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci
Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan
Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981
Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih
Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin
Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil
CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER
Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka
Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy
Paramparça - 2014
Her Sevda Bir Veda - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir
Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç
CİVAN CANOVA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canova, "15 gündür hastanedeyim. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler" dedi.
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