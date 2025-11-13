Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çizgi kahramanın gerçek kahramanı: Temel Reis’in ilham kaynağı Rocky Fiegel

Çizgi kahramanın gerçek kahramanı: Temel Reis’in ilham kaynağı Rocky Fiegel

13.11.2025 12:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çizgi kahramanın gerçek kahramanı: Temel Reis’in ilham kaynağı Rocky Fiegel

Temel Reis karakterine ilham veren gerçek kahraman Rocky Fiegel, güçlü fiziği ve kavgacı ruhuyla yaşadığı kasabada efsane haline gelmişti… İşte Rocky Fiegel’in hayatı.

1868’de doğan Frank “Rocky” Fiegel, Illinois eyaletinin Chester kasabasında hayatını sürdüren, Polonya kökenli bir ailenin oğluydu. Ailesi ABD’ye göç ettikten sonra Fiegel, liman çevresinde, barlarda ve çeşitli işlerde çalışan sert mizaçlı bir emekçi olarak tanındı. 

Kasaba halkı onu, iri çenesi, zayıf ama kaslı vücudu, ağzından düşmeyen piposu ve tek gözü kısık gezen haliyle hatırlıyor. Kavgaya karışmasıyla ünlüydü; yumrukla sorun çözmeye meyilli, ama aynı zamanda çocuklara şeker dağıtan, onları eğlendiren, tam anlamıyla “sert görünümlü iyi adam”dı. 

E.C. SEGAR’IN İLHAM KAYNAĞI

Temel Reis’in yaratıcısı karikatürist Elzie Crisler Segar da Chester’da büyüdü. Genç Segar, kasabanın barlarında, sokaklarında Fiegel’i sık sık görüyordu. İddialara göre Segar, ilerleyen yıllarda “Thimble Theatre” isimli çizgi serisinde yeni bir karakter yaratırken çocukluk hafızasındaki bu tuhaf, kavgacı adamı tekrar canlandırdı: Böylece 1929’da Temel Reis doğdu. 

Image

Piposu, buruşuk yüzü, iri çenesi, sürekli kavga etmeye hazır hali ve en önemlisi “altın kalbi”yle Temel Reis, Frank “Rocky” Fiegel’in kâğıt üzerindeki karikatürize yansımasıydı. Bazı kaynaklar, Segar’ın ilerleyen yıllarda Fiegel’e zaman zaman para gönderdiğini ve ilham kaynağı olarak onu unutmadığını aktarıyor. 

GÜCÜNÜN KAYNAĞI ASLINDA ISPANAK DEĞİLDİ

Çizgi filmlerde Temel Reis’in gücünün kaynağı ıspanak olarak anlatılsa da, gerçek hayattaki Frank Fiegel için durum biraz farklıydı. Chester’da anlatılan hikâyelere göre Fiegel’in kavga öncesi tercihi genellikle bardaki içkilerdi. Yine de kasabalılar, onun “vurup kıran” yönünden çok, haksızlığa tahammülü olmayan, zayıfı koruyan bir karaktere sahip olduğunu vurguluyor. 

Image

MEZAR TAŞINDA BİR ÇİZGİ KAHRAMAN

Fiegel, 1947 yılında hayatını kaybetti. Ancak yıllar sonra Chester halkı, Temel Reis ile gerçek hayattaki Rocky arasındaki bağın daha çok konuşulmasıyla birlikte ilginç bir adım attı: 1996’dan beri Fiegel’in mezar taşında Temel Reis’in yüzü işlenmiş durumda. Böylece kasaba, hem kendi içinden çıkmış bu renkli karakteri, hem de dünya çapında ün kazanan çizgi denizciyi birlikte onurlandırıyor.

İlgili Konular: #çizgi film #Temel Reis