Çizik tavalardaki görünmez tehlike: Plastik parçacıkları yutuyor olabilirsiniz...

Uzmanlar, yapışmaz kaplamaların hasar gördüğünde çeşitli maddelerin açığa çıktığını belirtiyor. Bu maddelerin vücutta yarattığı hormonal ve toksik etkiler, özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve bağışıklık sistemi hassas olanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor...

TABAĞINIZDAKİ GİZLİ MİSAFİR: MİKROPLASTİKLER

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, çizik bir yapışmaz tavanın pişirme sırasında 9.000'den fazla mikroplastik parçacığını yemeğe bırakabildiğini ortaya koydu.

Vücuttan Atılmıyor: Bu mikroskobik parçacıklar, sindirim sistemi yoluyla vücuda giriyor ve dokularda birikme potansiyeli taşıyor.

Hormonal Denge: Yapılan çalışmalar, bu tür kimyasalların endokrin sistemini (hormonları) taklit ederek tiroid ve üreme hormonlarının dengesini şaşırtabileceğini gösteriyor.

"TEFLON GRİBİ"NE DİKKAT!

Çizik tavalar sadece yemeğe madde bulaştırmakla kalmaz, havayı da kirletir. Özellikle hasar görmüş bir tava yüksek ısıya maruz kaldığında, kaplama maddesi buharlaşarak havaya karışır. Bu dumanı solumak, geçici ama rahatsız edici bir rahatsızlıklara yol açabilir.

TAVANIZ BU SİNYALLERİ VERİYORSA HEMEN VEDALAŞIN

Bir tavanın ömrü kullanıma bağlı olarak ortalama 3-5 yıldır. Ancak şu belirtiler varsa beklemeyin:

Derin Çizikler: Tırnağınız çiziğe takılıyorsa veya alttaki metal katman görünüyorsa, o tava artık çöp olmalıdır.

Renk Değişimi: Kaplama rengi koyudan açığa döndüyse veya yer yer grileşmeler başladıysa.

Yapışmaya Başladıysa: "Yanmaz yapışmaz" özelliğini kaybettiyse, kaplama incelmiş ve bozulmuş demektir.

Yamulma: Tavanın tabanı düz durmuyor, ısınıp soğudukça yamuluyorsa ısıyı eşit dağıtmaz ve kaplamanın daha hızlı atmasına neden olur.

ÖMRÜNÜ UZATMAK VE RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN 3 ALTIN KURAL

Yeni aldığınız tavanızı korumak için bu hataları yapmayın:

Metal Asla Değdirmeyin: Daha önce bahsettiğimiz tahta kaşıkları veya silikon gereçleri kullanın. Çatal ile tavanın içinden yemek yemeyin.

Ani Isı Değişimi: Ocakta ısınmış tavayı anında soğuk suyun altına tutmayın. Bu şok etkisi kaplamayı çatlatır.

Sünger Seçimi: Bulaşık süngerinin yeşil/sert tarafını veya tel kullanmayın. Yumuşak tarafıyla nazikçe yıkayın.