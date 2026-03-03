İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alındı. Peki, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak kimdir? Emrah Çakmak neden gözaltına alındı?

EMRAH ÇAKMAK KİMDİR?

Emrah Çakmak, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Çakmak, lise öğrenimini Başakşehir Lisesi'nde tamamladı. Gazeteciliğe olan ilgisini akademik bir zemine taşımak amacıyla 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimine başladı ve 2012 yılında mezun oldu.

Üniversite yılları, onun mesleki kimliğinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ÜN TV'de muhabirlik, seslendirme ve spikerlik görevlerini aynı anda yürüttü. Bu süreçte hem kamera önü hem de kamera arkası deneyim kazandı. Aynı dönemde Konya'daki yerel televizyon kanallarında çeşitli görevler üstlenerek saha haberciliği pratiğini geliştirdi.

Zorunlu stajını 2011 yılında A Haber televizyon kanalında tamamladı.

Cine5'te 4 yıl boyunca haber seslendirme yaptı ve polis-adliye haberlerinin yer aldığı "3. Sayfa" programını sundu. Ardından Haber Global bünyesinde muhabir olarak görev aldı.

15 Eylül 2021 itibarıyla CNN Türk ekranlarında muhabir olarak görev yapmaya başlayan Emrah Çakmak, özellikle saha bağlantıları ve sıcak gelişmeleri aktaran canlı yayınlarıyla öne çıktı.

EMRAH ÇAKMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emrah Çakmak, İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşı sahadan takip ettiği sırada yaşanan bir gelişmeyle gündeme geldi. Bölgedeki sıcak çatışmaları aktarmak üzere canlı yayın yaptığı esnada İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.