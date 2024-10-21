Çocuğunuz bu davranışları gösteriyorsa harekete geçin!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:56

Güncelleme: 21.10.2024 - 16:56

Çocuğunuz sıklıkla eşyalarını kaybediyor, sürekli hareket halinde oluyor, ödevlerinde basit hatalar yapıyor, başkalarını dinlemekte güçlük çekiyor, ayrıntıları gözden kaçırıyor ve dikkatsizlikten kaynaklı yanlışlar yapıyorsa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşı karşıya olabilir.

Kısaca DEHB olarak adlandırdığımız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağının en yaygın sorunlarından biridir. Dikkatsizlik, hiperaktivite/dürtüsellik ve kombine olarak 3 tür ile karakterize olmuş bir davranış bozukluğudur.

DEHB belirtilerini ebeveynler nasıl anlayabilir?

Belirtileri hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkat eksikliğinin ön planda olduğu 3 gruba ayırabiliriz.

Çocuğunuz aktif bir şekilde yoğun hareket halindeyse, gereğinden fazla konuşuyorsa, sakin bir şekilde kalması gereken durumlarda bile el ve ayaklarını oynatıyorsa, sessiz oyun oynaması gerektiğinde ses çıkarıyorsa, bir şeyleri kaybedip bulamıyorsa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu işareti olabilir.

Aktif hareketleri olmadan, sessiz, çekingen, kendi halinde, uzaklara dalıp giden, ödevlerinde sıklıkla basit hatalar yapan bir çocuk ise dikkat eksikliği bozukluğu işareti olabilir.

Düşünmeden hareket etme, ani karar verme, konuşmayı tamamlamadan soruların cevabını verme, sıra beklemekte güçlük çekme ise dürtüselliğin işareti olabilir.

Çocuğumda DEHB belirtileri olduğunu düşünüyorum ne yapmalıyım?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilebilmesi için ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerekmektedir. Gerekli psikolojik testler, görüşme ve klinik gözlem ile süreç başlamaktadır. Erken dönemde fark edilmesi ve izlenmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kız ve erkek çocuklarında dehb aynı belirtileri mi gösterir ?

Kız çocuklarında dehb daha çok dikkatsizlik belirtileri ile erkek çocuklarında ise aşırı hareketlilik ve uyumsuz davranışlar ile görülmektedir fakat kız çocukları ve erkek çocukları olarak keskin bir ayrım yapmak doğru değildir. Bazı erkek çocuklarında sadece dikkat eksikliği olabileceği gibi bazı kız çocuklarında da aşırı hareketlilik belirtilerine rastlanmaktadır.

Peki DEHB ne sıklıkla görülür?

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Toplumumuzda yaygın olarak görülmektedir. Tüm toplumlarda ortalama yüzde 3-5 sıklığında görülmektedir, bu oran son yıllarda artış göstermektedir. Yani ortalama 20-25 çocuktan birinin DEHB olduğu söylenebilir.''dedi.