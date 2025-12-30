Çocuğunuzu sevindirirken sağlığını riske atmayın: Yılbaşında çocuklara oyuncak alırken dikkat edilmesi gereken 7 kural

Yılbaşı yaklaşırken ebeveynlerin ve yakınların en çok düşündüğü konuların başında çocuklara alınacak oyuncaklar geliyor. Renkli ambalajlar ve popüler karakterler cazip görünse de, oyuncak seçiminde yalnızca eğlence değil; güvenlik, yaş uygunluğu ve gelişimsel katkı da göz önünde bulundurulmalı. Doğru seçilen bir oyuncak, çocuğun hayal gücünü ve becerilerini desteklerken yanlış tercihler hayal kırıklığına ya da sağlık risklerine yol açabilir. Peki, yılbaşında çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? İşte, yılbaşında çocuklara oyuncak alırken dikkat edilmesi gereken 7 kural...

YILBAŞINDA ÇOCUKLARA OYUNCAK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 KURAL

1. Yaş grubuna uygunluk mutlaka kontrol edilmeli

Oyuncağın üzerinde belirtilen yaş aralığı dikkate alınmalıdır. Küçük parçalar içeren oyuncaklar, özellikle 3 yaş altı çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Yaşa uygun oyuncaklar, çocuğun hem güvenliğini hem de gelişimini destekler.

2. Güvenlik sertifikaları ve malzeme kalitesi

CE işareti bulunan, zararlı kimyasallar içermeyen ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş oyuncaklar tercih edilmelidir. Boya döken, keskin kenarlı veya kolay kırılan oyuncaklardan kaçınılmalıdır.

3. Eğitici ve geliştirici özellikler

Yılbaşı oyuncakları yalnızca eğlendirmekle kalmamalı;

Zeka gelişimini

El-göz koordinasyonunu

Dil ve sosyal becerileri

desteklemelidir. Yapbozlar, bloklar, kitaplar ve yaratıcı oyun setleri bu açıdan ideal seçeneklerdir.

4. Çocuğun ilgi alanları göz önünde bulundurulmalı

Her çocuğun ilgi alanı farklıdır. Bazı çocuklar araçlara ilgi duyarken, bazıları sanatsal ya da rol yapma oyunlarını sever. Çocuğun ilgisini çeken oyuncaklar, hediyenin daha uzun süre keyifle kullanılmasını sağlar.

5. Dijital oyuncaklarda ekran süresine dikkat

Tablet, akıllı oyuncaklar ve elektronik oyunlar seçilirken ekran süresi kontrol edilebilir olmalıdır. Aşırı ekran maruziyeti yerine, fiziksel ve zihinsel etkileşim sağlayan oyuncaklar tercih edilmelidir.

6. Aileyle birlikte oynanabilen oyuncaklar tercih edin

Masa oyunları ve birlikte oynanabilen oyuncaklar, çocukların sosyal gelişimini desteklerken aile bağlarını da güçlendirir. Yılbaşı için anlamlı ve kalıcı bir hediye seçeneği sunar.

YILBAŞI OYUNCAK SEÇİMİNDE SIK YAPILAN HATALAR