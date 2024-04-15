Yayınlanma: 15.04.2024 - 17:42

Güncelleme: 15.04.2024 - 17:42

Temel alışkanlıkların kazanılması çocuğun doğumuyla başlar, aileyle şekillenir ve okul eğitimiyle belirgin bir hal alır. Bu alışkanlıkların oluşumunda en önemli etkenlerden biri, çocuğun bakımında rol alan kişidir. İlk yıllarda edinilen bu alışkanlıklar, çocuğun ilerleyen yaşamında önemli bir temel oluşturur ve kişisel gelişimini etkiler. Peki, çocukların hayatla baş edebilmesi için öğrenmeleri gereken beceriler nelerdir? İşte çocuklara kazandırılması gereken 5 önemli adım...

ÇOCUKLARIN ZİHİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

1. Duyguları tanımlayabilme:

Çocukların duygularını tanımlayabilmesi önemli bir beceridir ve duygusal gelişimlerine katkı sağlar. Sadece “Kızgınım” veya “Gerginim” diyebilmek bile rahatsız edici durumun etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Çocuğunuza, duygularını tanımlayabilecekleri bir dil sunmak için kitap okuma veya açık konuşma gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Daha sonra, çocuğun zor bir duyguyla başa çıkarken nasıl hissettiğini tarif etmesini isteyebilirsiniz. Bu, duyguları ifade etme ve yönetme becerisini geliştirmeye yardımcı olur ve duygusal farkındalığını artırır.

2. Kendi kendine olumlu konuşma:

Çocuğunuz üzgün olduğunda, içinden olumsuz düşünceler geçebilir. Örneğin, “Kendimi utandıracağım” veya “Diğer çocuklar benimle hiç konuşmayacak” gibi düşünceler olabilir. Ona, “Bu durumu yaşayan bir arkadaşına ne söylerdin?” gibi sorular sorarak, kendisine nasıl nazik olacağını gösterin. Kibar ve destekleyici kelimeler seçecektir. Aynı kibar kelimeleri kendisine söylemesi konusunda onu cesaretlendirin. Bu şekilde kendi kendine olumlu konuşma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Problem-odaklı başa çıkma:

Bazen çocuğunuzun rahatsızlığı, çevredeki değişikliklerin veya durumların gözden geçirilmesi gerektiğini işaret edebilir. Örneğin, en başarılı öğrencilerin toplandığı bir sınıfta ders görmekten tamamen bunalabilirler. Bu durumda çocuğunuz için en iyi çözüm, daha normal bir seviyede bir sınıfa katılmaktır. Bazen çocuklara, “Bu durumu değiştirmek mi, yoksa bu duruma karşı nasıl hissettiğini değiştirmek mi gerekiyor?” gibi sorular sorarak yardımcı olabilirsiniz. Onlara mevcut seçeneklerinin farkında olmalarını sağlamak önemlidir. Problem odaklı başa çıkma becerileri, stres kaynağını azaltmaya yardımcı olan stratejilerdir ve birçok farklı örnek bulunmaktadır.

4. Oyun oynama:

Çocuğunuz okulda başına gelen kötü bir olayı ya da gelecekte başına gelmesinden korktuğu bir şeyi düşünmekten kendini alıkoyamıyorsa, bu endişeleri aklından atması için bir şeyler yapabilirsiniz. Örneğin, bir masada satranç oynamak veya sokakta top peşinde koşmak gibi aktif bir aktivite çocuğunuzun beynindeki kanalı değiştirmesine yardımcı olacaktır. Bu tür aktiviteler sayesinde, çocuğunuz kendisini kötü hissettiren düşünceleri sürekli olarak düşünmek yerine başka şeylere odaklanabilecektir.

5. Yoga yapma:

Yoganın, zihin ve vücuda birçok faydası vardır. Bir çalışma, dört hafta boyunca yoga yapmanın çocuklarda vücudun gelişmesine ve duygu durumunun iyileşmesine yardımcı olduğunu buldu. Çocuğunuzu bir yoga dersine kaydettirmeye karar verdiyseniz veya evinizde ailecek yoga yapmaya başladıysanız, çocuğunuza yoga hakkında bilgi vermek hayat boyu sürecek bir beceri olabilir. Çocuğunuzun iyi hissetmeye veya rahatlamaya ihtiyacı olduğunda, ona yoga hareketlerinin buna iyi geleceğini hatırlatabilirsiniz. Yoga, çocuklara duygusal denge sağlama ve stresle başa çıkma konusunda değerli bir araç olabilir.