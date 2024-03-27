Çocuklarınızın fotoğrafını paylaşmak suç sayılabilir: Sharenting nedir?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:58

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:58

Sharenting, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ve bilgilerini sosyal medyada paylaşma eylemidir. Bu, çocukların gizliliği ve dijital güvenliği konularında tartışmalara yol açabilir, çünkü bu bilgilerin istenmeyen kişiler tarafından kullanılma riski vardır. Ebeveynler, çocuklarının mahremiyetini ve güvenliğini korumak için sosyal medyada paylaşım yaparken dikkatli olmalıdır. Peki, çocuklarınızın fotoğrafını paylaşmak suç sayılabilir mi? İşte Sharenting ve bu kavram hakkında bilinmesi gerekenler...

SHARENTING NEDİR?

Sharenting, son zamanlarda Avrupa'da popüler hale gelen bir terimdir. İngilizce'de 'sharing (paylaşan)' ve 'parenting (ebeveynlik)' kelimelerinin birleşimi olan bu terim, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan aileleri tanımlar. Uzmanlar, bu eylemi tehlikeli bulmakta ve çocukların mahremiyet haklarının ihlali olarak görmektedirler. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarının gizliliğini ve güvenliğini korumak için sosyal medyada paylaşımlarını dikkatli bir şekilde yapmaları önemlidir.

Çocukların paylaşım izni vermesi veya bunun sorulmaması, konuyu tartışmaya açık hale getiriyor. Ailece çekilmiş, anı değeri olan fotoğraflardan çok, diğer içerikler tartışılıyor. Çocuğa şimdi veya ileride zarar verme ihtimali olan görseller olup olmadığı detaylı değerlendirilmeli ve süreç ciddi bir sorumlulukla yönetilmelidir.

SHARENTING KAVRAMIIN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamadan önce dikkate alması gereken çeşitli faktörler var. Bu faktörler oldukça önemlidir çünkü aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçoğu çeşitli tehlikelere yol açabilir:

Sosyal medyanın yaygınlığı

Dijital içeriğin ve internetin kalıcılığı

Büyüdükçe ortaya çıkabilecek utanç potansiyeli

Paylaşılan bilgilerden kimlik hırsızlığı riski

Sorun şu ki, görseller paylaşıldıktan sonra ebeveynlerin bu fotoğrafların ne kadar ileri gittiğini ve diğer insanların bunları nasıl kullanabileceğini bilmelerinin hiçbir yolu yok. Orijinal paylaşım silinse bile, çevrimiçi olarak yayınlanan her şeyin sonsuza kadar orada kalması gibi ek bir tehlike da var. Aşırı paylaşım, çocuk için dijital bir ayak izi oluşturur; bu da mahremiyet kaybı, mali veya kimlik sahtekarlığı gibi çok sayıda riski beraberinde getiriyor.

EBEVEYNLER SOSYAL MEDYADA NASIL GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPABİLİR?

Ebeveynler, çocuklarının fotoğraflarını paylaşmanın güvenli olup olmadığını değerlendirirken kişisel tercihlerini dikkate almalıdır. Bazı ebeveynler, çocuklarının fotoğraflarını hiçbir şekilde yayınlamamayı tercih ederken, diğerleri yakınlarıyla çevrimiçi fotoğraf paylaşmaya devam etmek isteyebilir. Ancak, fotoğrafların güvenliğini artırmak ve "aşırı paylaşım" riskini en aza indirmek için birkaç yöntem vardır:

1. Gizlilik ayarlarını kontrol edin:

Gönderilerin sadece aileniz ve yakın arkadaşlarınız tarafından görülebildiğinden emin olun ve yeniden paylaşım izinlerini kaldırın. Yabancıların çocuklarınızın fotoğraflarını görmesine izin vermek tehlikeli olabilir.

2. Aile ve arkadaşlarınızla mahremiyet hakkında konuşun:

Çocukların mahremiyetini koruma konusunda sesinizi çıkarın ve gönderilerle nasıl etkileşimde bulunabilecekleri konusunda sınırlar belirleyin.

3.Metadatayı ve coğrafi etiketlemeyi kapatın:

Bu işlevlerin kullanılmaması, diğer kişilerin çocukları takip etme olasılığını azaltabilir.

4. Tanımlayıcı bilgileri eklemeyin:

Fotoğraflarda veya altyazılarda çocukların kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçının.

5. Gerçek adları kullanmaktan kaçının:

Çocukların tam adlarını çevrimiçi olarak paylaşmaktan kaçının ve takma adlar kullanın.

6. Utanç verici olabilecek görseller paylaşmayın:

Banyo veya komik kıyafetler giydirilmiş fotoğraflar gibi utanç verici olabilecek görselleri paylaşmaktan kaçının.

7. Güvenli platformlar kullanın:

Fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak yerine, daha güvenli platformlar kullanarak aile ve arkadaşlarınızla paylaşın.

8. Çocuğun yüzünü gizleyin:

Bazı ebeveynler, çocuklarının yüzlerini kapatmak veya bulanıklaştırmak suretiyle "aşırı paylaşımı" önlemektedir.