Çocuklarda boy uzamasına etkili doğal karışım!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:42

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:42

Çocukların sağlıklı büyümesi ve boy uzaması için dengeli beslenme çok önemlidir. Doğal malzemelerle hazırlanan bir kür, boy uzamasını destekler. İşte çocuklarda boy uzamasını destekleyen bir kür tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı süt (kalsiyum açısından zengin)

1 tatlı kaşığı bal (doğal enerji kaynağı ve bağışıklık güçlendirici)

1 tatlı kaşığı öğütülmüş ceviz (sağlıklı yağlar ve protein)

1 tatlı kaşığı öğütülmüş fındık (protein ve mineral kaynağı)

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (kalsiyum ve demir açısından zengin)

1 adet hurma (lif ve enerji kaynağı)

HAZIRLANIŞI

Sütü hafifçe ısıtın, çok kaynar olmamasına dikkat edin.

Isıtılmış sütün içine balı ekleyip karıştırın.

Öğütülmüş ceviz, fındık ve keçiboynuzu pekmezini ekleyin.

Hurmayı küçük parçalara ayırıp karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra çocuğunuza içirin.





KULLANIMI

Bu karışımı çocuklarınıza sabahları kahvaltıdan önce veya akşam yatmadan önce verebilirsiniz. Haftada 3-4 kez tüketilmesi yeterli olacaktır.

FAYDALARI

Süt ve pekmez: Kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyum ve D vitamini açısından zengindir.

Ceviz ve fındık: Sağlıklı yağlar, protein ve minerallerle kemik gelişimini destekler.

Hurma ve bal: Enerji sağlar ve bağışıklığı güçlendirir, büyümeyi hızlandıran bir etki yaratır.