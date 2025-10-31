Çocuklarda fıtık kendiliğinden geçmez: Ameliyat şart!

Kasık bölgesinde fark edilen küçük bir şişliğin, çocuklarda ciddi bir cerrahi sorunun habercisi olabileceğini söyleyen Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Kılıç, “Çocuk fıtığı kendiliğinden iyileşmez, erken dönemde ameliyat edilmesi gerekir. Aksi halde fıtık sıkışarak hayati risk oluşturabilir” dedi.

‘AİLELER EN SIK ŞİŞLİKLE FARK EDİYOR’

Çocuk fıtıklarının çoğunlukla ailelerin gözlemiyle fark edildiğini belirten Dr. Kılıç “Tanıyı ilk olarak genellikle aile koyuyor. Özellikle çocuk ağladığında, ıkındığında veya karnını kastığında kasıkta şişlik fark ediliyorsa dikkat edilmeli. Şişlik içeri gitmiyorsa bu sıkışma anlamına gelir ve acil müdahale gerekebilir” diye konuştu.

‘ERKEN MÜDAHALE KOMPLİKASYONLARI ÖNLÜYOR’

Erken tanının önemine dikkat çeken Dr. Kılıç, “Kasık fıtıkları özellikle doğuştan olur, sonradan oluşmaz. Prematüre bebeklerde daha sık görülür. Fıtığın boğulması halinde acil ameliyat gerekebilir, bu yüzden gecikmeden bir çocuk cerrahına başvurulmalıdır” dedi. Fıtığın tek tedavisinin cerrahi olduğunu vurgulayan Dr. Kılıç, “Ameliyat genellikle kısa sürer. Çocuk sabah gelir, akşam evine döner. Ertesi gün normal hayatına devam eder. İyileşme süreci çok hızlıdır, birkaç gün içinde pansumanı açılıp tamamen toparlar” ifadelerini kullandı.

‘VAKİT KAYBETMEYİN’

Ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda da uyaran Dr. Kılıç, “Özellikle yaşamın ilk iki yılında, çocuk ağladığında kasıklarında şişlik oluşuyorsa mutlaka kontrol edin. Şişlik içeri gitmiyorsa zaman kaybetmeden bir çocuk cerrahına başvurun. Erken tanı ve tedavi, çocukların sağlıklı gelişimi için büyük önem taşır” diye konuştu.