Çocuklarda gizli hastalık: PFAPA sendromu nedir?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:45

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:45

Aileler için çocuklarının sık sık yüksek ateş ve boğaz ağrısı çekmesi zorlu bir süreç olabilir. Peki, çocuklarda sıklıkla görülen PFAPA sendromu nedir?

PFAPA SENDROMU NEDİR?

PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit) sendromu, genellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görülen ve bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Tekrarlayan ateş atakları, ağız yaraları, boğaz ağrısı ve boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi semptomlarla kendini gösterir. PFAPA, nadiren yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

PFAPA SENDROMUNUN NEDENLERİ

PFAPA sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir. Araştırmalar hastalığın genetik bir temele sahip olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, PFAPA bulaşıcı bir hastalık değildir ve bir kişiden diğerine geçmez

PFAPA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

PFAPA sendromunun ana belirtisi, her birkaç haftada bir meydana gelen yüksek ateş ataklarıdır. Ateş genellikle 38.9°C’nin üzerine çıkar ve birkaç gün sürebilir. Diğer yaygın belirtiler şunlardır:

Ağız yaraları (aftöz stomatit)

Boğaz ağrısı ve kızarıklık (farenjit)

Boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi (adenit)

Bademciklerde beyaz lekeler

Bazı çocuklarda baş ağrısı, eklem ağrısı, deri döküntüleri, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi ek semptomlar da görülebilir. Ancak, ateş atakları arasında çocuklar tamamen sağlıklı görünür ve normal büyüme ve gelişmelerini sürdürürler.