Çocuklarda kalıcı izlere neden olabilir! Uzmanlar uyarıyor: Çocuğunuzu dudağından öpmeyin!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:24

Çocukları sevmek, psikolojik gelişim için çok önemlidir ama bunu yaparken onların bedenlerinin mahremiyetini de koruyabilmek de bir o kadar önemlidir. Çocuklar istemediği halde sıkıştırarak yanağından öpmek, zorla sevmek yanlış olduğu gibi; dudağından öperek sevmek de yanlış bir tutumdur.

En sık yapılan hataladan biri; çocuklara mahremiyet kuralları anlatılırken, anne veya babanın çocuğu dudağından öpmesidir. Bu durum çocukta kafa karışıklığına neden olabilmekte, yabancılara karşı kendini korumasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca dudak da, diğer erojen bölgeler gibi uyarım içermektedir ve bu durum çocuğun cinsel kimlik gelişimi için olumsuzluklara yol açabilmektedir.

Çocuklar evde öğrendiği hiçbir davranışı doğru ya da yanlış diye ayırmaz, anne ve baba ne öğretiyorsa, ondan ne görüyorsa bunu doğru olarak kabul eder ve içselleştirir. Çocuğunuzu sevgi biçimi olarak dudağından öpmeniz ve gülümsemeniz, resimler çekmeniz, bunu bir oyun haline getirmeniz çocuk için “bu iyi bir davranış” olarak şekillenir ve vücut kayıtlarına geçer. İlerleyen zamanda bu davranış kötü niyetli bir yabancı biri tarafından gelse, çocuk bunun yanlış olduğunu düşünemez. “Annem de/babam da beni böyle seviyordu, bu sevgi biçimi ve iyi bir davranış” olarak önceden kodladığı bu davranış kalıbını içselleştirdiğinden dolayı karşısındaki kişiye hayır diyemeyebilir. Sevgi ifadesini dudaktan öpme olarak kodlayan çocuk akran çevresinde, kreşte ya da diğer sevdiği kişilere karşıda bu davranışı sürdürmek isteyebilir, onları dudağından öpmek isteyebilir.

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna,''Çocuğun vücuduna yapılan her dokunuş yetişkin dönemindeki cinsel yaşamını etkilemektedir. Babanın kız çocuğunu, annenin erkek çocuğunu dudağından öpmesi; aile içi rol karmaşalarına yol açabilir, ileriki yaşlarda evlilik ve cinsel yaşamında sıkıntılara neden olabilir. Babanın erkek çocuğunu, annenin kız çocuğunu dudağından öpmesi ise; ileriki yaşantıda cinsel yönelimde farklılıklara, cinsel kimlik karmaşasına neden olabilmektedir. Yanlış öğrenilen davranışlar sonucunda ileriki dönemlerde cinsel işlev bozuklukları da sıklıkla görülmektedir.''dedi.