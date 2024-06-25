Şeker yerine tüketilebilecek 5 süper besin
Rafine şeker yerine; kek, kurabiye ve diğer tatlılarda kullanılabilecek sağlıklı şeker alternatifleri mevcuttur. Yemeklerin yanı sıra çay ya da kahve gibi içeceklerde de bolca kullanılan şekere alternatif olarak kullanılabilecek çok fazla sağlıklı besin maddesi var. Doğal tatlandırıcı olarak daha çok bal; pekmez, hurma, akçaağaç şurubu, keçiboynuzu özü tercih ediliyor. Böylece rafine şeker yerine sağlıklı şeker yani alternatif şeker çözümü üretilmiş oluyor. Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte şeker yerine kullanılabilecek alternatif doğal besinler...
Mineral ve vitamin deposu: Hurma
1 adet hurmada yaklaşık 66 kalori bulunuyor. Dolayısıyla kullanacağınız duruma bağlı olarak kalori hesaplamasını yapıp birden fazla hurma da tercih edebilirsiniz. Hurma aslında magnezyum, B6, bakır ve demir bileşenlerini fazlasıyla barındırıyor. Araştırmalara göre hurma, kandaki kötü kolesterolü düşürmeye de yardımcı oluyor.
Faydalı mı faydalı: Pekmez
Hurma gibi pekmezde de bakır, demir, B6 vitamini, kalsiyum ve potasyum
barındırıyor. Ayrıca organik pekmezin epey besleyici bir etkiye sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer yapımı sırasında şeker eklenmediyse tüm pekmezlerin belirli oranda doğal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu da türe bağlı olarak değişebiliyor.
Filmlere konu olmuştur: Akçaağaç şurubu
Rafine edilmemiş doğal tatlandırıcılar arasında akçaağaç şurubu da yer alıyor. Birçok farklı antioksidan içeren glisemik indeksi düşük olan akçaağaç şurubu, özellikle iltihap azaltan bir etki nedeniyle de tercih ediliyor.
Zaten biliyordunuz ama: Bal
Bal, içine konulduğu çayın, tatlının hatta yemeklerin tadına tat katmasından da öte ve çok besleyicidir. Doğal bir antibiyotik ve antiseptiktir. Vücudu güçlendirir, enerji verir, idrar söktürücü etkisi vardır. Tükettiğiniz balın işlenmiş ve organik olmayan balları tüketmemek bu noktada çok ama çok önemli.
Resmen doğal mucize: Stevia
Stevia, Paraguay’dan kalkıp diğer ülkelere yolculuk yapmış bir tatlandırıcıdır. Doğal olması sebebiyle birçok faydayı da beraberinde getirir. Tansiyonu dengeler, ağız içi yaralarını iyileştirir ve sindirim siteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Stevia’nın neredeyse hiç kalori içermeyen yapısı diyet yapanların en yakın arkadaşı olma niteliğindedir.
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