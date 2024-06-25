Şeker yerine tüketilebilecek 5 süper besin

Rafine şeker yerine; kek, kurabiye ve diğer tatlılarda kullanılabilecek sağlıklı şeker alternatifleri mevcuttur. Yemeklerin yanı sıra çay ya da kahve gibi içeceklerde de bolca kullanılan şekere alternatif olarak kullanılabilecek çok fazla sağlıklı besin maddesi var. Doğal tatlandırıcı olarak daha çok bal; pekmez, hurma, akçaağaç şurubu, keçiboynuzu özü tercih ediliyor. Böylece rafine şeker yerine sağlıklı şeker yani alternatif şeker çözümü üretilmiş oluyor. Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte şeker yerine kullanılabilecek alternatif doğal besinler...