Çocuklarda kardeş kıskançlığı ile başa çıkmanın 5 yolu

Çocuklarda kardeş kıskançlığı, bir kardeşin doğması veya ailedeki başka bir kardeşin dikkat çekici bir değişim yaşamasıyla ortaya çıkan duygusal bir tepkidir. Yeni doğan bir kardeş, bir çocuğun ailedeki dengesini ve özel ilgiyi etkileyebilir. Büyük kardeş, daha önce ayrıcalıklı olduğunu düşündüğü ilgiyi, sevgiyi ve dikkati paylaşmak zorunda olduğunu fark ederse, kıskançlık hissedebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:02
Çocuklarda kardeş kıskançlığı ile başa çıkmanın 5 yolu
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Kardeş kıskançlığı, çocuğun duygusal ve davranışsal tepkilerine yansır. Bu tepkiler arasında öfke nöbetleri, geri çekilme, dikkat arama davranışları veya hatta kardeşe zarar verme gibi çeşitli şekillerde görülebilir. Bu duyguların altında yatan nedenler arasında dikkat kaybı, sevgi talebi, endişe ve değişime karşı direnç gibi faktörler bulunabilir.

Kardeş kıskançlığı, çocukların duygusal gelişiminin doğal bir parçasıdır ve genellikle zamanla azalır. Ancak ebeveynlerin, çocuklarına bu duyguları anlamaları, kabul etmeleri ve başa çıkmaları konusunda destek olmaları önemlidir.

İŞTE ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI İLE BAŞA ÇIKMAK İÇIN 5 ÖNEMLI ADIM:

1.Açık İletişim Kurun: Çocuklarınızla açık ve anlayışlı bir iletişim kurun. Onların duygularını dinleyin ve anlamaya çalışın. Onlara kardeşlerinin doğmasıyla ilgili duygularını rahatça ifade etme şansı verin.

2. Eşit İlgi ve Sevgi Gösterin: Yeni doğan kardeşinizle zaman geçirirken, diğer çocuğunuzu da ihmal etmemeye özen gösterin. Her bir çocuğa eşit miktarda ilgi ve sevgi göstermek, kıskançlığı azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Kardeşlik Bağını Güçlendirin: Kardeşler arasında pozitif bir ilişki kurmalarına yardımcı olun. Onları birbirleriyle oynamaya teşvik edin, birlikte vakit geçirmelerini sağlayın ve ortak ilgi alanları bulmalarına yardımcı olun.

4. Bireysel Zaman Ayırın: Her çocuğa bireysel zaman ayırın. Onlarla birebir aktiviteler yaparak, özel bağlarınızı güçlendirin. Bu, çocukların kendilerini özel ve değerli hissetmelerine yardımcı olabilir.

5. Sabırlı Olun ve Olumlu Davranışları Ödüllendirin: Kardeş kıskançlığıyla başa çıkmak zaman alabilir ve sabır gerektirir. Olumlu davranışları ödüllendirin ve çocukları kıskançlık hissettiklerinde sakin kalmaları konusunda teşvik edin.

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz,'' Kardeş kıskançlığı aile dinamiklerinizi etkilemeye başlar ve çözüm arayışlarınız bu tabloyu ortadan kaldırmaz ise mutlaka bir uzmandan destek alın.''dedi.



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