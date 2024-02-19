Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2024 Pazartesi, 11:51
Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

Fiziksel ve duygusal yakınlık kurmak, ilişki için en önemli ve ilk kurallardır. Ancak, uzak mesafli bir ilişkide bu dinamikleri sağlamak kolay değildir. İşte, aranızda kilometrelerce mesafe olmasına rağmen aşkınızı canlı tutacak 7 yöntem...

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

1-SIK SIK BULUŞUN 

Uzak mesafe ilişkisinde birbirinizi görmek çok önemlidir. Ancak hafta sonları bir otele tatile gitmek yerine birbirinizin evine gidin. Böylece partnerinizin günlük hayatına dair fikir sahibi olabilirsiniz.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

2-PAYLAŞIMCI OLUN 

Ayrı olduğunuzda yakınlık kurmak için yapabileceğiniz en önemli şey konuşmaktır. Gününüz hakkında konuşun ve partnerinize neler yaptığını sormayı ihmal etmeyin.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

3-SIK SIK FOTOĞRAFLAŞIN

Gün boyunca fotoğraf çekip yollamak patnerinizle deneyimlerinizi paylaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

4-GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM KURUN

Programınız çok yoğun olsa da her gün hızlı bir görüntülü sohbet için zaman ayırabilirsiniz. Birbirinizi her gün, beş dakika bile olsa görebilmek, yakınlığın gelişmesinde önemli bir adımdır.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

-KARŞILIKLI ÇABA GÖSTERİN

Uzak mesafeli ilişki yürütürken mutlu olmak için daha fazla çaba göstermek gerekir. Göstereceğiniz çaba sayesinde daha sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

6-GERİ SAYIM BAŞLATIN

Uzak mesafe ilişkisi sürdürmeyi seçtiğinizde, ne kadar süre ayrı yaşayabileceğinize karar verin. Geleceğinizi, birlikte yaşayacağınızı hayal edin ve oraya ulaşmak için bir plan oluşturun.

Uzak mesafe ilişkisini canlı tutmanın 7 yolu

7-KİŞİSEL ZAMANINIZIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Partnerinizle uzak mesafe ilişkisi yaşarken; sahip olduğunuz kişisel zamanın değerini bilin. Sizi mutlu eden şeyleri yapın ve partnerinize bunlardan bahsedin. 

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