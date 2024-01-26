Çocuklarda korkulu rüya dikkat eksikliğine Canan Karatay'dan pratik çözüm: Düzenli kullanımda farkı göreceksiniz...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:21

Gelişim çağında çocuklarda görülen dikkat eksikliği ebeveynler için korkulu bir rüya olabiliyor. Bu durumda anne ve babaların imdadadına Canan Karatay yetişiyor. Küçük çocuklarda görülen dikkat eksikliğini günlük hayatta yapılacak ufak değişikliklerle büyük bir fark yaratacaktır. Bu değişikliklerin düzenli olarak uygulanması durumunda çocuklarda görülen dikkat eksikliğinin önüne geçmek mümkün olacak...

DİKKAT EKSİKLİĞİNE NE SEBEP OLUR?

Genetik Faktörler: Ailede dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) öyküsü olan çocuklarda genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Ailede birinci derece akrabalarda DEHB bulunması, çocuğun riskini artırabilir.

Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki kimyasal maddelerin düzensizliği veya belirli bölgelerdeki yapısal farklılıklar, dikkat eksikliği ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzgün çalışmaması DEHB ile ilişkilendirilmiştir.

Hamilelik ve Doğum Komplikasyonları: Gebelik sırasında veya doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar, çocuğun nörolojik gelişimini etkileyebilir ve dikkat eksikliği riskini artırabilir.

Çevresel Faktörler: Toksik maddelere maruz kalma, kurşun gibi zararlı maddelerin etkisi, çocuğun çevresel faktörlere maruz kalmasını içerir. Bu faktörler, beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Erken Çocukluk Dönemi: Erken çocukluk döneminde yaşanan travmalar, ihmal, veya stres, çocukların dikkat eksikliği sorunları yaşama riskini artırabilir.

Beslenme Faktörleri: Yetersiz beslenme veya belirli besin eksiklikleri, çocukların bilişsel fonksiyonlarını etkileyebilir ve dikkat eksikliği riskini artırabilir.

Ekran Zamanı: Çocukların aşırı ekran süresi (televizyon, bilgisayar, tablet) maruziyeti, dikkat eksikliği ile ilişkilendirilmiştir.

Zihinsel Sağlık Sorunları: Anksiyete, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları, dikkat eksikliği belirtilerini artırabilir.

Öğrenme Güçlükleri: Çocuğun belirli konularda öğrenme güçlükleri yaşaması, dikkatini verimli bir şekilde odaklamasını zorlaştırabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

Düzenli ve Sağlıklı Beslenme: Omega-3 yağ asitleri, demir, çinko ve magnezyum gibi besin öğeleri, beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Balık, fındık, tohumlar, sebzeler ve meyveler gibi besinler bu öğeleri içerir.

Egzersiz: Düzenli fiziksel aktivite, dikkat ve odaklanma becerilerini artırabilir. Günlük egzersiz rutinleri, çocukların enerjilerini yönetmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Uyku Düzeni: Yeterli ve düzenli uyku, bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklar için uyku süreleri yaşlarına göre değişiklik gösterir, bu nedenle uygun bir uyku düzeni oluşturmak önemlidir.

Mola Verme: Uzun süreli dikkat gerektiren görevlerde stratejik mola vermek, odaklanma süresini artırabilir. Kısa aralıklarla dinlenme, beynin yeniden odaklanmasına yardımcı olabilir.

Teknoloji Kullanımının Sınırlanması: Aşırı ekran süresi, özellikle televizyon, bilgisayar ve tablet kullanımı, dikkat eksikliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, teknoloji kullanımını sınırlamak önemlidir.

Yapılandırılmış Çevre: Düzenli bir çevre, çocukların odaklanmalarına yardımcı olabilir. Çalışma alanının düzenli ve sakin olması, dikkatlerini dağıtıcı unsurları azaltabilir.

Başarıyı Ödüllendirme: Çocukların küçük hedeflere ulaştıklarında ödüllendirilmesi, olumlu davranışları teşvik edebilir ve motivasyonlarını artırabilir.

Öğrenme Güçlüklerine Erken Müdahale: Eğer çocuğunuz öğrenme güçlükleri yaşıyorsa, erken müdahale önemlidir. Bu durumu tanımak ve destek sağlamak, dikkat eksikliği belirtilerini azaltabilir.

Aile ve Okul İşbirliği: Ailelerle ve okulla etkili bir iletişim kurmak, çocuğun dikkat eksikliği ile başa çıkmasına yardımcı olabilir. Uygulanan stratejilerin her iki ortamda da benzer olması önemlidir.

Profesyonel Yardım Almak: Eğer çocuğunuzda ciddi dikkat eksikliği belirtileri varsa, bir uzmandan yardım almak önemlidir. Psikologlar, pedagoglar ve çocuk psikiyatristleri bu konuda yardımcı olabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İÇİN UZMANLAR ÖNERİYOR

Dikkat eksikliği olan çocuklara yönelik olarak, ünlü doktor Canan Karatay'ın balık yağı tavsiyesi dikkat çekici bir öneri olarak ön plana çıkmaktadır. Karatay'ın önerisine göre, balık yağının içerdiği omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA ve EPA, beyin fonksiyonlarını destekleyerek dikkat ve odaklanma sorunlarına olumlu etki edebilir. Balık yağının sinir hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve zihinsel performansı artırabildiği bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir. Bu öneri, dikkat eksikliği olan çocuklara sağlıklı bir beslenme perspektifinden yaklaşarak, omega-3 yağ asitlerinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır.

BALIK YAĞININ FAYDALARI NELER?

Kalp Sağlığı: Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekleyebilir. DHA ve EPA'nın düzenli alımı, kalp ritmi düzenlemesini, kan basıncını kontrol etmeyi ve trigliserit seviyelerini düşürmeyi destekleyebilir. Bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Beyin Sağlığı: DHA, özellikle de beyin gelişimi ve fonksiyonları için önemli olan bir yağ asididir. Balık yağı tüketimi, özellikle çocuklar ve yaşlılar için beyin sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, bilişsel fonksiyonları korumak için yaşlanan bireylerde de olumlu etkileri olabilir.

Göz Sağlığı: DHA, göz retinasında bulunur ve göz sağlığı için önemlidir. Balık yağı, özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Balık yağı, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir.