Çocuklarda yaz aylarında görülen ishali ciddiye alın

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 07:00

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü’nden Uz. Dr. Emine Belgen, ishalin çocukluk çağında özellikle de yaz aylarında sıkça görülebildiğini söyledi.

Belgen, “Çocuk yaş grubunda ishal önemli bir problemdir. En çok 2 yaşından sonra erişkin dönemine kadar her çocuk bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirebilir. İshal bazen iyi pişmemiş, yıkanmamış ve hijyeni sağlanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklanırken bazen de ishalde viral veya bakteriyel enfeksiyondan olabilir. Sebebi her ne olursa olsun ishal mutlaka kontrol altında tutulması ve tedavi edilmesi gereken tıbbi bir durumdur” dedi.

"TETKİK AŞAMASINA GİDER"

Norwalk virüsü, sitomegalovirüs, adenovirüs, rotavirüs gibi viral etkenlerin çocukluk döneminde akut ishalin yaygın bir nedeni olduğunu ifade eden Belgen, “İshalde yapılması gereken ilk şey uzman bir hekime başvurmaktır. Uzman hekim fiziki muayenesini detaylı bir şekilde yaptıktan sonra tetkik aşamasına gider. Tetkiklerde ilk yapılması gereken ve önemli olan gaita testidir. Gaita testi ishalin neden kaynaklandığını ortaya koyar. Bundan sonrasında ishalin viral ya da bakteriyel kaynaklı olmasına bağlı olarak tedavi şekillenir” şeklinde konuştu.

"CİDDİYE ALINIP TAKİP EDİLMELİDİR"

Çocuğun genel tablosunda ishale kusma, karın ağrısı ve ateş eşlik ediyorsa bunun basit bir ishal olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Belgen, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer ishalle beraber kusma, ateş, karın ağrısı yoksa bu basit bir ishal olarak değerlendirilir. Fakat tam tersi bir durumsa ciddiye alınıp takip edilmelidir. Bu süreçte hastanın tetkik sonuçlarına göre tedavisi uygulanmaya başlanır. Bazı durumlarda sadece ishal diyeti ve probiyotik desteğiyle bu süreç geçirilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi, ishal diyeti ve probiyotik desteği birlikte sürdürülür."