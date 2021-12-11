Çocukların günde 3 saati teknolojik cihazların başında geçiyor

11 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Eugene Kaspersky tarafından kurulan Rusya Merkezli güvenlik şirketi Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, ebeveynlerin ve çocukların ekran başında geçirdikleri süre arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 55’i, çocukların yüzde 52’si gün içinde aynı saatte, 3-5 saat boyunca cihazlarını kullanıyor. Ek olarak, ebeveynlerin çoğunluğu hem kendilerinin hem de çocukların internette yeterli zaman harcadığına inanıyor.

Sonuçlar, çocukların aktif olarak cihazları kullanma şeklini ebeveynlerinin kullanımına göre uyarladığını gösteriyor. Örneğin, ebeveynlerin yüzde 80'i cihazlarda günde 2 saatten az zaman harcadığında, çocukları da aynı şeyi yapıyor. Yetişkinler cihazlarını günde 2 saatten fazla kullanırsa, çocukların da aynı şeyi yapma olasılığı yüksek. Vakaların yalnızca yüzde 19'u bu örneğe maruz kalan çocukların cihazlarla günde 2 saatten daha az etkileşim kurduğunu gösteriyor.

Ebeveynleri düzenli olarak cihaz kullanan çocuklar, çeşitli dijital alışkanlıklara daha fazla zaman harcıyor. Örneğin, ebeveynleri genellikle cihaz kullanan çocuklar, yemek sırasında çevrimiçi olarak 39 dakika daha fazla zaman harcıyor. Sohbet ederken mesajlaşmak çocuklara ortalama 41 dakika ekran süresi ekliyor. Aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak günde 31 dakika daha ekliyor.

EBEVEYNLERİN ALIŞKANLARI, ÇOCUKLARA YANSIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova, "Verilerden de gördüğümüz üzere ebeveynler teknolojik cihazlara ne kadar fazla zaman harcarsa, çocukların da cihazlarına o kadar fazla zaman ayırması muhtemeldir. Ebeveynler, çocukları için daha iyi ekran zamanı dengesi sağlamak isterler. Asıl zorluk bunu nasıl başaracakları. Bugün, ebeveynlerin çocukları için dijital refahı iyileştirmelerine ve ekran sürelerinin güvenli ve dengeli olmasını sağlamalarına yardımcı olabilecek araçlar var. Bu aynı zamanda kendileri için bir örnek teşkil etmek adına harika bir seçenek” değerlendirmesinde bulundu.

Münih'teki Liebling + Schatz Terapistleri Birgitt Hölzel ve Stefan Ruzas ise ebeveynlerin ve ailelerin dijital medya kullanımının her zaman öne çıkan bir konu olduğunu belirterek, "Birçok ebeveyn, çocuklarının ekran başındaki zamanını net bir şekilde düzenlemenin ve erişebilecekleri içerik türünü kontrol etmenin yeterli olduğuna inanıyor. Ancak bunu cezayla yapmak yerine, ebeveynler önce kendi medya tüketimini azaltmalı" ifadelerini kullandı.