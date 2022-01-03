Çocuklarına çikolatalı süt almaya gitti, 1 milyon dolar kazandı
ABD'de süt almak için markete giden talihli bir baba, kazı kazan oynayınca büyük ödülü kaptı. Kazı kazan oyununda büyük ikramiyeyi alma ihtimali 1 milyon 632 binde birdi. Baba, vergi kesintili seçeneği tercih etti ve ikramiyesini nakit olarak aldı.
Virginia eyaletindeki North Chesterfield bölgesinde yaşayan Dennis Willoughby, 13 Aralık'ta çocuklarına süt almak için eyaletin başkenti Richmon'daki ünlü marketler zinciri 7-Eleven'ın bir şubesine gitti.
Mağazadan çıkmadan önce şansını denemeye karar veren Willoughby, 1 milyon dolarlık Platinum Jackpot adlı kazı kazan oyununu oynadı ve büyük ikramiyeyi kazandı.
1 MİLYON 632 BİNDE 'BİR' İHTİMAL
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; eyaletteki piyango yetkililerinin yaptığı açıklamada, bu oyunda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 1 milyon 632 binde bir olduğu bildirildi.
Willoughby'e piyango kuralları gereği iki seçenek sunuldu. Buna göre para tek seferde alınırsa vergi kesintileriyle birlikte ikramiye toplamda 640 bin 205 dolara denk geliyor. Öte yandan en az 30 yıllık taksit seçeneği tercih edilirse, parada herhangi bir kesinti yapılmıyor.
Virginia Lottery
İKRAMİYEYİ NAKİT OLARAK ALDI
Talihli baba, vergi kesintili seçeneği tercih etti ve ikramiyesini nakit olarak aldı.
Yetkililerin açıklamasına göre Willoughby, Platinum Jackpot oyununda büyük ikramiyeyi kazanan ikinci kişi oldu. Diğer kişinin kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kazanan bileti satan 7-Eleven mağazasıy ise piyango dairesinden 10 bin dolarlık ödül aldı.
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