Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Safa Sarı baba oldu
Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü isimlerinden Safa Sarı baba oldu.
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncusu Safa Sarı, baba olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu ve eşi Kübra Sarı, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayarak büyük bir heyecan yaşamıştı.
Safa Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu:
"2024 yılı bize çok güzel bir hediye ile veda ediyor. Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay."
Oyuncu, baba olacağını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tam beş ay önce hayatımızın en önemli, en güzel haberini aldık; bir çocuğumuz olacak. İçimiz kıpır kıpır, kalbimiz sevgi dolu, birkaç ay sonra yavrumuza kavuşacağımız zamanı iple çekiyoruz. Ve bu sevinci Allah isteyen her çifte nasip etsin diyor, maşallahlarınızı bekliyoruz."
Safa Sarı, Bayi Toplantısı, Her Şey Aşk İçin ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi sevilen yapımlarda da rol almıştı.
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