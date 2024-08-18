Eski oyuncusu Çok Güzel Hareketler 2’ye geri dönüyor

Ekranların uzun soluklu eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni yayın döneminde ekibe eski kadrodan bir oyuncu daha katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 21:14
Eski oyuncusu Çok Güzel Hareketler 2’ye geri dönüyor
Abone Ol google-news

Uzun yıllardır yayınlanan eğlence programlarından olan, Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı "Çok Güzel Hareketler 2" yeni sezonu sürprizlerle açıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Star TV’de pazar akşamları yayınlanan BKM programına başarılı oyuncu Hamza Yazıcı geri dönüyor.

Hamza Yazıcı 3 sezon süren “Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği Tako rolü nedeniyle programa veda etmişti. Yazıcı yeni yayın döneminde eski ekip arkadaşlarının arasındaki yerini alacak.


Çok Güzel Hareketler 2 haberleri Hamza Yazıcı haberleri

İlgili Haberler

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak hastalığını açıkladı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak hastalığını açıkladı
Çok Güzel Hareketler'deki 'Ekrem İmamoğlu' taklidi gündem oldu

Çok Güzel Hareketler'deki 'Ekrem İmamoğlu' taklidi gündem oldu
Çok Güzel Hareketler 2'de şaşırtan ayrılık

Çok Güzel Hareketler 2'de şaşırtan ayrılık
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler