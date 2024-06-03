Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak hastalığını açıkladı

Zeynep Koçak, 23 yıldır Derealizasyon adı verilen gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetlediği hastalık ile mücadele ettiğini açıkladı. Bu süreçte yaşadığı sıkıntıları dile getiren Koçak, hastalığının tedavisi olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:43
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak hastalığını açıkladı
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Son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen 41 yaşındaki senarist - oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 yıldır mücadele ettiği hastalığı hakkında ilk kez konuştu.
Zeynep Koçak, Derealizasyon adı verilen gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetlediği hastalığının tedavisinin olmadığını belirtti.

Sözlerine, "Ben isyan edeceğim biraz" diyerek başlayan Zeynep Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben yaklaşık 23 yıldır Derealizasyon adı verilen yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Maalesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi bir rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor."


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