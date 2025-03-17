Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızlarından müjdeli haber: Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi bebek bekliyor!
Ünlü oyuncular Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, ilk bebeklerini beklediklerini duygusal bir video ile duyurdu.
"Çok Güzel Hareketler 2" programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, bebek beklediklerini duyurdu.
2021 yılında evlenen ve mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle günlük hayatlarını paylaşmaya devam ediyor. Esen ve Çelebi, bebek haberlerini duyurdukları duygusal bir videoyla büyük ilgi gördü.
Paylaşılan görüntülerde, Selen Esen’in bebeğin ultrason fotoğrafını yakınlarına teker teker göstererek hamileliğini ilan ettiği anlar yer aldı. Sevinç dolu videoya takipçilerden ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bebeklerinin dünyaya geleceği günü heyecanla bekliyor.
Etiketler: #Emin Oğuz Çelebi #Selen Esen
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