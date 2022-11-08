'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncusu Metin Yıldız kalp krizi geçirdi
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız'ın cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan ve son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.
İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.
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